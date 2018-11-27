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Три жительницы Несвижского района получили орден Матери

28.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В пятницу, 23 ноября, в торжественной обстановке председатель Несвижского  райисполкома Г.М. Соловей вручил орден Матери трем жительницам Несвижского района — Г.С. Березовской, М.И. Мыслицкой и З.А. Бруй. 

В семье рабочей фуражного склада ГП «ЭБ «Свекловичная»  Галины Станиславовны Березовской воспитывается пятеро детей, трое из них — совершеннолетние. Эта трудолюбивая семья проживает в деревне Ужанка. Всегда приятно заходить в их уютный красивый дом, ремонт и реконструкцию которого они сделали своими силами,  получив льготный кредит от государства.  Теперь радует глаз их современное жилище, где всегда рады гостям.

Галина Станиславовна — заботливая, любящая мать, хорошая  жена, радушная хозяйка, которая любит консервировать заготовки на зиму, радует семью вкусными обедами. Она серьезно и ответственно относится к своим родительским обязанностям. Большое внимание уделяет формированию у детей общечеловеческих качеств: доброты, любви, справедливости, милосердия. А еще она приятная и общительная женщина.

Три жительницы Несвижского района получили орден Матери

Старший сын Олег уже переехал в  Минск, где работает водителем в логистической компании ОДО «ТУТ и ТАМ Логистик». Второй сын Вячеслав живет с родителями, он тракторист в ГП «ЭБ «Свекловичная». Дочь Алина  — студентка Барановичского государственного университета. Самые младшие в семье учатся в СШ № 2 г.п. Городея,  Доменик уже пятиклассник, а Анатолий в этом учебном году впервые сел за парту.

Старший сын часто навещает маму и помогает по дому, по хозяйству. Вячеслав по месту работы характеризуется положительно. В свободное время увлекается компьютерными играми и помогает отчиму по дому.

Несвижанка Мария Иосифовна Мыслицкая — также прекрасная мать и любящая жена. В ее семье пятеро детей,  мама осуществляет уход за ребенком-инвалидом. Дети с малых лет приобщаются к труду, оказывают посильную помощь родителям.  Старшая дочь Светлана работает воспитателем в Городейской вспомогательной школе-интернате. Сын Артемий проходит срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Виталий  и Дмитрий  учатся в СШ № 3 г. Несвижа». Самый младший, шестилетний Андрей, посещает центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района. Мария Иосифовна серьёзно и ответственно относится к воспитанию детей. Благодаря вниманию, доброте, терпению и чуткости Марии Иосифовны, в доме царит атмосфера любви, покоя и надежности. Дети во всем стараются подражать матери, учатся у нее любви, терпению, ответственности, заботе друг о друге. Семья любит активный семейный отдых на природе.

В семье уборщика помещений  ОАО «Городейский сахарный комбинат»  Зинаиды Александровны Бруй также  воспитываются пятеро детей.  Дочь Александра находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, проживает в д. Жигалки Столбцовского района. Сын Никита тоже покинул родительский дом, живет в Минске, где и работает электрослесарем в СУ-5 ОАО «Стройтрест № 1».  Дочери Наталья  и Илона учатся в СШ  № 2 г.п. Городея,  а сын Николай  посещает детский сад. Семья Бруй  проживает в  ухоженном доме в д. Студенки. Там всегда чистота и порядок, имеется приусадебный участок, ведется подсобное хозяйство. Дети с малых лет приобщаются к труду: обрабатывают грядки, ухаживают за домашними животными, оказывают посильную помощь родителям, помогают младшим. Старшие дети часто навещают своих родителей. Наталья ведет активный образ жизни, в свободное время занимается баскетболом, увлекается компьютером. Илона помогает маме, любит читать, увлечена математикой. Коля — подвижный, любознательный ребенок.

В семье сложились определённые традиции, празднуются дни рождения, которые сближают семью, делают её ещё более дружной. Во всех домашних хозяйственных делах ребята стараются помогать матери. В их доме — покой и уют.

«НН».

 


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Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 23 ноября, в торжественной обстановке председатель Несвижского  райисполкома Г.М. Соловей вручил орден Матери трем жительницам Несвижского района —
 
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