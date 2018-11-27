Выбираем безопасную гирлянду

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Одним из атрибутов Нового года является гирлянда. Этот аксессуар может украшать елку или быть частью праздничного интерьера помещения. Но, по информации МЧС Республики Беларусь, из-за некачественной иллюминации в стране ежегодно происходят возгорания. Ведь далеко не все представляют, каким образом следует подходить к выбору безопасной новогодней гирлянды. На что же обратить внимание при ее покупке, «НН» рассказал инспектор инспекции надзора и профилактики Несвижского РОЧС Олег АНТОНОВИЧ:

— В первую очередь необходимо определиться, какая гирлянда вам понадобится. Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте, соответственно, уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги (проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной!). Для домашней елки подойдет интерьерная (не защищена от воды). На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание.

Выбор электрических гирлянд, равно как и других украшений, должен быть осознанным. Преимущество в данном случае необходимо отдавать тем изделиям, которые прошли тестирование в современных лабораториях. Производители обязаны указывать подробную информацию на упаковке, чтобы покупатель видел, какой товар приобретает. Напряжение каждой лампочки — не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 Ватт, иначе изделие, нагревшись, станет причиной пожара. Стоит обратить внимание и на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегревания. Лампочки в гирлянде должны работать на все 100 %, причем произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке. Для домашнего использования рекомендуются гирлянды, в которых не больше полусотни огней, к тому же, в одну розетку можно включать не более трех гирлянд. Если гирлянда вызывает сомнения: нет лампочки, существуют видимые повреждения — использовать ее нельзя! Также правила пожарной безопасности гласят: нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра на ночь или на тот период, когда все ушли из дома.

Что же должен знать покупатель гирлянды, чтобы не пострадать и не причинить вред здоровью окружающих?

Приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификат соответствия. Если его нет, от приобретения такой гирлянды следует отказаться. При покупке гирлянды внимательно изучите информацию на упаковке. Тщательно проверьте целостность и работоспособность электрогирлянды до того, как украшать ею елку. Шнур должен быть цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрогирлянда должна быть немедленно обесточена. Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать дерево. Для украшения на улице ели, дома, окон необходимо использовать специально предназначенные для работы вне дома гирлянды! Используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду под дождем или на снегу, вы подвергаете свою семью опасности.

«НН».