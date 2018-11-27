В нем могут участвовать юные жители Несвижчины от 6 до 16 лет. Конкурс проводится с целью вовлечения в юношеские секции Общества, развития интереса к живой природе и воспитания любви к родному краю.
Справки по телефону 2-55-89.
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Учреждение «Несвижская РОС» РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» проводит районный конкурс рисунков детско-юношеского творчества «Природа и животный мир Беларуси»
28.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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Учреждение «Несвижская РОС» РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» проводит районный конкурс рисунков детско-юношеского творчества «Природа и животный мир Беларуси»
В нем могут участвовать юные жители Несвижчины от 6 до 16 лет. Конкурс проводится с целью вовлечения в юношеские секции
|
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