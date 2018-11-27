3 декабря в рамках мероприятий ко Дню инвалидов пройдут «прямые телефонные линии»:

С 09.00 до 10.00 — с начальником управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Игорем Павловичем Михальковым по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов в рамках адаптации к трудовой деятельности по телефону 8(0232) 75-57-30;

С 10.00 до 11.00 — с заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Александром Владимировичем Ляшенко по вопросам социальной поддержки инвалидов, в том числе обеспечения техническими средствами социальной реабилитации по телефону 8(0232) 75-61-64;

С 10.00 до 11.00 — с начальником управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Ларисой Андреевной Филипцовой по вопросам пенсионного обеспечения по телефону 8(0232) 75-68-20;

С 11.00 до 12.00 — с начальником управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Галиной Владимировной Мороз по вопросам социальной поддержки инвалидов по телефону 8(0232) 75-44-39.





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