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26-летний мозырянин задержал грабителя, который воровал у пенсионерок деньги и украшения
28.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Молодой человек Павел Колоцей ехал по улице Калинина, когда увидел активно жестикулирующую женщину, сообщает ТРК «Мозырь».
Мозырянин недолго думая вышел из машины и кинулся на помощь. После задержания преступника не стал дожидаться милиции, а уехал на запланированную встречу.
Как сообщила старший следователь Мозырского РОСК Татьяна Нувилева, грабителем оказался 37-летний ранее судимый мозырянин. Его жертвами на тот момент уже стали две пенсионерки, лишившиеся денег и ювелирных украшений. Начальник Мозырского РОВД Виктор Гончаров поблагодарил Павла Колоцея за проявленное мужество, вручил диплом и денежную премию.
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На снимке скриншот из видеоролика
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Молодой человек Павел Колоцей ехал по улице Калинина, когда увидел активно жестикулирующую женщину, сообщает ТРК «Мозырь». Мозырянин недолго думая...
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