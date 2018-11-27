26-летний мозырянин задержал грабителя, который воровал у пенсионерок деньги и украшения

Молодой человек Павел Колоцей ехал по улице Калинина, когда увидел активно жестикулирующую женщину, сообщает ТРК «Мозырь».

Мозырянин недолго думая вышел из машины и кинулся на помощь. После задержания преступника не стал дожидаться милиции, а уехал на запланированную встречу.

Как сообщила старший следователь Мозырского РОСК Татьяна Нувилева, грабителем оказался 37-летний ранее судимый мозырянин. Его жертвами на тот момент уже стали две пенсионерки, лишившиеся денег и ювелирных украшений. Начальник Мозырского РОВД Виктор Гончаров поблагодарил Павла Колоцея за проявленное мужество, вручил диплом и денежную премию.

Источник: sb.by

На снимке скриншот из видеоролика

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