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ДТП в Быховском районе

28.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В пятницу вечером на проезжей части вблизи деревни Годылево произошла трагедия.

ДТП в Быховском районе


ДТП в Быховском районе

 

Житель агрогородка Восход на 271 км а/д «Граница РФ — ВитебскГомель — граница Украины», управляя а/м «Ауди А-4» совершил наезд на переходившего проезжую часть в неустановленном месте несовершеннолетнего жителя деревни Годылево.

Известно, что пешеход получил множественные телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение Быховской ЦРБ. Световозвращающими элементами обозначен не был.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Статистика показывает, что с началом снегопадов количество дорожно-транспортных происшествий возрастает. В воскресенье на трассе М8 вблизи деревни Прибор почти одновременно в кювет съехало два автомобиля. Транспортные средства получили механические повреждения.

Кстати.

По 6 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!». Ее цель – минимизация негативных сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях.

Справка «МП»:

За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, в период с 1 декабря по 1 марта предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до пяти десятых базовой величины.

Ядвига РОКА.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В пятницу вечером на проезжей части вблизи деревни Годылево произошла трагедия.   Житель агрогородка Восход на 271 км а/д «Граница
 
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