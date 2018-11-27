ДТП в Быховском районе

В пятницу вечером на проезжей части вблизи деревни Годылево произошла трагедия.











Житель агрогородка Восход на 271 км а/д «Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины», управляя а/м «Ауди А-4» совершил наезд на переходившего проезжую часть в неустановленном месте несовершеннолетнего жителя деревни Годылево.

Известно, что пешеход получил множественные телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение Быховской ЦРБ. Световозвращающими элементами обозначен не был.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Статистика показывает, что с началом снегопадов количество дорожно-транспортных происшествий возрастает. В воскресенье на трассе М8 вблизи деревни Прибор почти одновременно в кювет съехало два автомобиля. Транспортные средства получили механические повреждения.

Кстати.

По 6 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!». Ее цель – минимизация негативных сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях.

Справка «МП»:

За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, в период с 1 декабря по 1 марта предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до пяти десятых базовой величины.

Ядвига РОКА.