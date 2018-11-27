Быхов-Москва: сохранить память

В российской столице завершилась III Международная конференция «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований». Обсудить актуальные вопросы собрались более 200 специалистов по военной истории, архивоведению, источниковедению и активисты поисковых отрядов из Беларуси, Молдовы, Киргизии, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Венгрии.











Могилевскую область на форуме представляли главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, магистр исторических наук Роман Галынский и директор районного историко-краеведческого музея, руководитель поисковой группы «ВИККРУ. «Быховский рубеж», магистр исторических наук Сергей Жижиян.

В течение двух дней участники масштабного мероприятия представляли свои доклады по темам, посвященным теории и практике установления фронтовой судьбы участников войн 1939-1945 годов, опыту работы с документами иностранных архивных собраний, подготовке уточненных и дополненных региональных Книг Памяти, работе с паспортами захоронений, исследованиям документов, свидетельствующих о преступлениях нацизма против мирных жителей. Поисковики и исследователи также говорили о деятельности поисковых отрядов.

Роман Галынский в своем выступлении акцентировал внимание на том, что отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома в комплексе мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн тесно сотрудничает с нашей газетой «Маяк Прыдняпроўя».

Так, в случае обращения родственников в редакцию, журналисты приступают к поисковой деятельности на основании фотографий, имеющихся в архиве «районки», либо передают информацию, например, в поисковый отряд «ВИККРУ. «Быховский рубеж».

Сотрудниками райисполкома и поисковиками активно используются электронные базы данных, паспорта воинских захоронений и районная книга «Память».

Помимо материалов, касающихся установления судеб погибших, в газете публикуются материалы о посещениях воинских захоронений родственниками из стран ближнего и дальнего зарубежья. В данном случае публикуемые материалы имеют положительный идеологический и воспитательный фактор.

Только с начала года опубликовано четыре материала о визитах иностранцев на места захоронений красноармейцев и более 10 репортажей, затрагивающих тематику Великой Отечественной войны.

Наиболее интересные и широкомасштабные мероприятия прошли с участием делегаций из Казахстана, Башкирии, Великобритании и Израиля, а также Оренбургской области Российской Федерации.

Важными являются публикации о «Вахтах памяти», поиске родственников погибших в годы ВОВ красноармейцев, имена которых были установлены. Подобные материалы затрагивают как поиск погибших на территории Быховщины бойцов, уроженцев района, так и погибших в концентрационных лагерях, а также угнанных на принудительные работы.

Отмечалось, что сотрудничество с газетой имеет важное значение в работе по установлению имен и сохранению исторической памяти, является важным источником получения информации о деятельности в области увековечения памяти защитников Отечества и жертв ВОВ.

На конференции большой интерес вызвал доклад Сергея Жижияна о применении аэрофотоснимков в поисковой деятельности. Как известно, нередко во время Великой Отечественной войны только самолеты-разведчики были единственной возможностью «заглянуть» в глубокий тыл врага и оперативно получить новейшую информацию об укреплениях, передвижении войск или иные сведения, интересующие военных специалистов.

В Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) активно использовать аэрофотосъемку начали еще 1939-1940 годах. Согласно некоторым источникам, за два года советско-финской войны было сделано около 40 тысяч снимков. Большая часть из них сегодня хранится в Российском государственном военном архиве.

За годы ВОВ советская разведывательная авиация сфотографировала площадь, равную 6,5 млн. кв. км., столько же было дешифрировано негативов, изготовлено более 9 млн. фотографий. А уже с 1944 года параллельно аэрофотосъемке целенаправленно осуществлялась киносъемка обороны противника.

Разведывательной аэрофотосъемкой в авиационных соединениях занимались, как правило, отдельный разведывательный авиационный полк и отдельный корректировочно-разведывательный авиационный полк. Подобные подразделения существовали на каждом из фронтов. Функционировали также специальные структуры, которые работали над дешифрированием и изготовлением фотосхем.

Аэрофотосъемкой занимались и некоторые летчики истребительной и «дальней» авиации, а также воздухоплавательных частей.

Зачастую, отснятый материал переносили на топографические карты, на так называемые «стометровки» (1:10000), и затем размножали для оперативного пользования.

В Третьем рейхе воздушной фотографии тоже уделяли большое внимание. Для ведения стратегической воздушной разведки в годы Второй мировой войны в Германии было создано специальное авиационное подразделение под названием «группа Ровеля». Она имела на вооружении целый флот высотных бомбардировщиков, модифицированных для ведения аэрофотосъемки. Накануне вторжения в СССР, летая на высотах, недоступных для истребителей ВВС РККА, группа выполнила обширный объем фотосъемки стратегических объектов в западной части Советского Союза, включая военные аэродромы.

Что касается качества аэрофотосъемки, то здесь первенство за изображениями, созданными пилотами Люфтваффе.

Сергей Жижиян в своем докладе подчеркивал, что в поисковой работе использует аэрофотосъемку разных лет. Все это дает возможность проследить не только ситуацию 1944 года, но и следы локальных боев в начале войны на территории региона. Благодаря чему за последние несколько лет были обнаружены ряд неучтенных воинских захоронений и более двадцати перспективных для поиска мест.

Интерпретация аэрофотоснимков требует их тщательного изучения. Различные детали и объекты иногда трудно различить, а иногда их можно обнаружить неожиданным образом. Большинство снимков с воздуха, во всяком случае те, что чаще всего доступны для поисковиков, делалось на черно-белой пленке, которая, к счастью, дает более высокое разрешение, чем цветная.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.