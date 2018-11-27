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Предприятия "Беллесбумпрома" в 2019 году планируют увеличить объемы переработки древесины почти в 1,5 раза

28.11.2018 10:40 — Разное | Интерфакс  
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Предприятия концерна "Беллесбумпром" планируют в 2019 году увеличить объемы переработки древесины на 48%, сообщила пресс-служба концерна.

"Предприятия концерна рассчитывают в 2019 году переработать 7,2 млн куб. м древесины, что на 48% больше, чем ожидается по итогам 2018 года", - говорится в сообщении на сайте концерна.

Из данного объема сырья 4 млн куб. м древесины планируется приобрести в заготовленном виде на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Оставшийся объем – 3,2 млн куб. м заготовить самостоятельно в арендном лесном фонде и приобрести по гражданско-правовым договорам.

В "Беллесбумпроме" проинформировали, что на состоявшихся 21-23 ноября биржевых торгах предприятия концерна уже приобрели 912, 3 тыс. куб. м деловой древесины в заготовленном виде, что составило 23% от планируемого к закупке на 2019 год.

Приобретены пиловочное бревно хвойных и мелколиственных пород, балансовая древесина хвойных и лиственных пород, фанерное сырье для строгания и лущения, а также пиловочное бревно твердолиственных пород.

 
 
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Предприятия концерна "Беллесбумпром" планируют в 2019 году увеличить объемы переработки древесины на 48%, сообщила пресс-служба концерна. "Предприятия концерна...
 
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