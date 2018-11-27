|
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2019 году планируют увеличить объемы переработки древесины почти в 1,5 раза
Предприятия концерна "Беллесбумпром" планируют в 2019 году увеличить объемы переработки древесины на 48%, сообщила пресс-служба концерна.
"Предприятия концерна рассчитывают в 2019 году переработать 7,2 млн куб. м древесины, что на 48% больше, чем ожидается по итогам 2018 года", - говорится в сообщении на сайте концерна.
Из данного объема сырья 4 млн куб. м древесины планируется приобрести в заготовленном виде на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Оставшийся объем – 3,2 млн куб. м заготовить самостоятельно в арендном лесном фонде и приобрести по гражданско-правовым договорам.
В "Беллесбумпроме" проинформировали, что на состоявшихся 21-23 ноября биржевых торгах предприятия концерна уже приобрели 912, 3 тыс. куб. м деловой древесины в заготовленном виде, что составило 23% от планируемого к закупке на 2019 год.
Приобретены пиловочное бревно хвойных и мелколиственных пород, балансовая древесина хвойных и лиственных пород, фанерное сырье для строгания и лущения, а также пиловочное бревно твердолиственных пород.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2019 году планируют увеличить объемы переработки древесины почти в 1,5 раза
Предприятия концерна "Беллесбумпром" планируют в 2019 году увеличить объемы переработки древесины на 48%, сообщила пресс-служба концерна. "Предприятия концерна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)