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У православных верующих начался Рождественский пост

28.11.2018 10:18 — Разное | Интерфакс  
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В среду у православных верующих начинается последний в этом году пост - Рождественский, который продлится до 7 января.

Он был установлен еще во времена раннего христианства специально для того, чтобы ко дню Рождества православные христиане очистили себя покаянием, молитвой и воздержанием.

В старину с началом зимнего поста на Руси заканчивался свадебный период.

Рождественский пост у православных верующих всегда длится ровно 40 дней, и в этой связи в церковном уставе еще можно встретить такое его название как Четыредесятница. Этим же словом и по той же причине характеризуют и Великий пост.

Однако Рождественский пост по своей сути менее строгий, чем Великий.

Вот как характеризует Рождественский пост Лев Великий, на которого ссылаются многие православные источники: "Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды", подразумевая, что последний пост в году необходим еще и для того, чтобы подвести некоторые итоги минувшего года и поблагодарить Бога за все, то в завершающем году получено.

"Как Господь ущедрил нас плодами земли, — пишет святитель Лев Великий, — так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным".

В плане питания Рождественский пост у православных по строгости сопоставим с Петровым постом. Помимо традиционно запрещенных в постные дни к употреблению мяса, сливочного масла, молока, яиц и сыра, в понедельник, среду и пятницу до 6 января не рекомендовано есть рыбу, пить вино и использовать в пище елей – растительное масло. В эти дни православная церковь призывает своих верующих к более строгому соблюдению поста и сухоядению. В субботние, воскресные дни, а также в дни особых праздников можно есть рыбу. А вот со 2 по 6 января, в последние дни перед Рождеством, пост должен быть особо строгим.

Сложностью этого поста для многих православных верующих, являющихся при этом светскими людьми, является то, что его пик приходится на празднование календарного Нового года, отметить который ярко и с размахом, как это принято в нашем обществе, и при этом не нарушить поста многим кажется невозможным. Однако церковь таким людям напоминает, что есть много возможностей веселиться, и не нарушая при этом правила поста. А сам пост заключается не только и не столько с ограничении в пище, сколько во времени, когда человек больше заботится о своей душе – молится, ходит в храм, читает духовные книги, участвует в благотворительности.

 
 
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В среду у православных верующих начинается последний в этом году пост - Рождественский, который продлится до 7 января. Он был установлен еще во времена раннего...
 
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