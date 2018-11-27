Доходы белорусского бюджета от экспорта нефтепродуктов в январе-сентябре выросли в 1,7 раза

Доходы республиканского бюджета Беларуси от экспорта нефтепродуктов в январе-сентябре 2018 года составили Br1,49 млрд, что на 73,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в отчете Минфина о состоянии государственных финансов.

Доля экспортных пошлин на нефтепродукты в структуре доходов республиканского бюджета выросла до 8,8% с 6,1%. По значимости экспортные пошлины на нефтепродукты занимают третье место в составе бюджетных доходов после НДС (Br5,84 млрд за 9 месяцев 2018 года) и акцизов (Br1,97 млрд).

В Минфине напоминают, что в соответствии с законом о республиканском бюджете, экспортные пошлины на нефтепродукты в полном объеме направляются на погашение государственного долга. По данным Минфина, за 9 месяцев этого года на обслуживание госдолга направлено Br1,77 млрд (13% расходов республиканского бюджета).

В целом доходы республиканского бюджета от взимания экспортных пошлин за 9 месяцев выросли на 81,4% до Br2,84 млрд. В том числе экспортные пошлины на калийные удобрения составили Br1,05 млрд (рост в 2 раза), на нефть собственной добычи – Br299,8 млн (рост на 54,1%).

Как сообщалось, экспорт нефтепродуктов из Беларуси вырос на 2,2% - до 9,31 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов вырос на 28,7% до $4,97 млрд при росте средней цены на 25,9% до $534,1 за тонну.

Доходы республиканского бюджета за 9 месяцев составили Br16,99 млрд (80,9% уточненного годового плана), расходы - Br13,6 млрд (66,4%). Профицит бюджета составил Br3,4 млрд, или 3,8% ВВП.