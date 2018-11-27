Хорошо известно: чтобы быть успешным и здоровым, надо заботиться о своем теле. И желательно это делать регулярно, не дожидаясь серьезных проблем. Многие из процедур, предлагаемых в санаториях, направлены именно на это. Одну из них – карбокситерапию – совсем недавно начали практиковать в санатории "Надзея", расположенном в Брестской области.





Что такое карбокситерапия?

Эта процедура представляет собой инъекционное введение углекислого газа в различные части тела.

Тех, кто до полусмерти боится одного вида иголок, успокоим: болезненных ощущений почти нет. Самые чувствительные могут почувствовать небольшой дискомфорт продолжительностью в несколько секунд после введения иглы, и, возможно, пару минут после.

Процедура проводится с целью улучшения кровоснабжения тканей, спазмолитического и обезболивающего эффекта. Также она повышает эластичность кожи, стимулирует образование коллагена и уменьшает жировые отложения за счет прямого влияния на жировые клетки.





Врачи уже успели оценить пользу процедуры и отмечают особую эффективность при ее назначении пациентам с острыми и хроническими болями спины, шеи, суставов, посттравматическими состояниями, болезненными мышечными спазмами. Выявлено, что она улучшает состояние людей, страдающих болезнью Паркинсона, болезнью Рено, вегетативной дистонией и карпальным синдромом. Кроме того, карбокситерапия помогает бороться с локализованными очагами псориаза, келоидными рубцами, диабетическими ранами.

Еще одно свойство процедуры особенно востребовано женщинами. Она сглаживает или вовсе убирает обвисшие части кожи на подбородке, руках и животе, а также помогает избавиться от растяжек, так хорошо знакомых почти всем рожавшим женщинам.

Имеются противопоказания, при которых карбокситерапию лучше не проводить, и о которой вас обязательно предупредят врачи "Надзеи". К ним относятся острые инфекционные заболевания, повышенная температура тела, беременность и грудное вскармливание, наличие тромбофлебита, высокое артериальное давление, прием антикоагулянтов. Также лучше воздержаться от этой процедуры в возрасте старше 60 лет.

Инъекции осуществляются с помощью прибора iNCO2 производства компании "Медэксим".

Когда решитесь на карбокситерапию, приготовьтесь к тому, что в период ее проведения и последующего восстановления придется потреблять больше жидкости. Лучше, чтобы это были вода или несладкий травяной чай, в количестве не менее 2-3 литров в день. Дело в том, что углекислый газ в тканях организма вступает в реакцию с молекулами воды.

Те, кто уже прошел курсы карбокситерапии, отмечают эффект от ее применения после 3-6 сеансов. Инъекции углекислого газа рекомендовано проводить через день. Почувствовали эффект и хотите его закрепить? Раз в месяц можно проводить поддерживающую терапию. А если вы нуждаетесь в интенсивном курсе лечения, готовьтесь повторить карбокситерапию 1-2 раза в год – тогда она будет наиболее эффективной.





Что еще предлагает "Надзея"?

Помимо новой услуги, в санатории "Надзея" отдыхающим предложат различные виды массажа, рефлексотерапию, бальнеотерапию, электролечение, светолечение, ингаляционную терапию, термолечение, гидротерапию, косметические процедуры, терапевтическую стоматологию, диагностические исследования, УЗИ.

Вам предложат одну из самых приятных расслабляющих процедур с бесконтактным погружением в воду — флоатинг, хивамат (электростатический вибромассаж), лимфамат (пневмокомпрессионная терапия), кислородные коктейли, лечебные обертывания суставов, подводный душ-массаж, различные виды сауны и многое другое. Желающим похудеть поможет вакуумный тренажер с инфракрасными панелями Vacu Activ.

Медицинский профиль санатория - болезни системы кровообращения, органов дыхания, а также костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Многие же клиенты из Беларуси, России, Польши, Эстонии и других стран приезжают сюда, чтобы расслабиться, восстановиться и хорошо провести время.

Санаторий "Надзея" включает в себя 10 корпусов с 1-, 2- и 3-местными номерами разных категорий. Желающие могут выбрать не только корпус и номер проживания, но также меню. Предусмотрено диетическое питание (для коррекции нарушений углеводного и жирового обмена, обеспечения физиологически полноценным питанием), постное меню.

В санатории имеется зрительный зал на 200 мест, а для занятий спортом – тренажерный зал, тир, зал ЛФК, столы для настольного тенниса, площадки для большого тенниса, баскетбола, волейбола и футбола, русский бильярд.

В "Надзее" функционирует детская комната, детская игровая площадка, можно воспользоваться одним из пяти крытых мангалов либо взять напрокат велосипед, роликовые коньки, лодки, катамараны, лыжи, санки, коньки.

Желающим провести отдых более активно предложат интересные экскурсионные маршруты.





Особая гордость санатория – аквацентр. Он включает в себя бассейн с подсветкой, гидромассажной и детскими зонами, кабинет массажа и косметических процедур для лица, банный комплекс и лобби-бар.

В бассейне расположен водопад "зонтик" и донные гейзеры, из которых вырываются воздушные пузырьки, образуя бурление. Это не просто необычно и приятно, но и полезно. Возмещение недостатка кислорода и обогащение организма органическими веществами благодаря использованию гейзера устраняет плохое самочувствие, утомляемость, бессонницу и хроническую усталость.

Также здесь есть противоток и гидромассажная зона с восемью подводными лежаками.

Имеется детский бассейн площадью 15 м кв., с фонтаном и отдельными гейзерами.

Кроме того, в аквацентре есть прекрасный банный комплекс с финской сауной и турецкой баней, а также баром на 40 посадочных мест.





Где находится санаторий "Надзея"?

Санаторий "Надзея" УП "Брестоблгаз" располагается в уникальном природном окружении: это знаменитое своими красотами урочище "Сосновый бор" на берегу реки Мухавец, в живописном лесном уголке Брестской области, в 35 км от областного центра.

Заказать путевку и получить интересующую информацию можно у маркетологов санатория по электронной почте: nadzeya@brest.gas.by или san@nadzeya.com , а также по телефонам +375 1641 68-333, +375 29 322-20-57 (velcom); +375 29 211-28-01 (МТС).

На сайте http://www.nadzeya.by можно найти всю необходимую информацию о санатории и актуальные новости, узнать о наличии мест и оставить заявку.

Адрес санатория: Брестская область, Жабинковский район, 1,6 км севернее деревни Чижевщина.

УНП: 200274574