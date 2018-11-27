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Москва требует от Киева разъяснений причин массового недопуска россиян на украинскую территорию

28.11.2018 09:18 — Разное | Интерфакс  
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Посольство РФ в Киеве обращает внимание россиян, планирующих посещение Украины с частными и деловыми целями, на участившиеся случаи отказов со стороны Госпогранслужбы Украины во въезде на территорию страны.

В сообщении на сайте российской дипмиссии отмечается, что такие отказы выносятся, несмотря на соблюдение гражданами РФ "всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государства".

"Кроме того, представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий. От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается", - подчеркивается в сообщении.

"Посольством направлена нота в МИД Украины с просьбой разъяснить причины массового недопуска наших граждан на территорию Украины, а также предпринять меры по недопущению дискриминационных действий украинской Госпогранслужбы в отношении российских граждан", - заявили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси с утра 26 ноября зафиксировал возврат авиарейсами из Киева 47 российских граждан, которым отказано во въезде на территорию Украины.

"С утра понедельника в аэропорт Минска вернулись из Киева 47 граждан России, которые сообщили, что им отказано во въезде в Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные - сегодня", - сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"В отношении этих граждан РФ оформлен пограничный контроль в аэропорту Минска, в дальнейшем они абсолютно вольны в своих действиях", - добавил собеседник агентства.

По его словам, пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе следующими с территории Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство РФ в Киеве обращает внимание россиян, планирующих посещение Украины с частными и деловыми целями, на участившиеся случаи отказов со стороны...
 
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