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Союз на пять. Межправсовет ЕАЭС в Минске обсудил цифровизацию и энергетику

28.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Торговые барьеры, цифровизация экономик, общий рынок нефти, газа и финансов – эти вопросы обсуждали сегодня в Минске на Межправительственном совете ЕАЭС, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

С первых минут встречи президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает уйти от политики и переключиться на экономику. Барьеры в ЕАЭС на пути движения товаров, услуг и капиталов мешают союзу стать полноценным.

«К чему мы в таком случае стремимся – к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? Мы все должны четко понимать: союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил: заканчивается четвертый год действия договора ЕАЭС из десяти. А без внимания до сих пор остаются экология, туризм, космос, медицина. Завис и ключевой момент – общий энергетический рынок. 

«Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Питере главы государств поставят, наконец, свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов – о чем мы договаривались. Таким образом, будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы союза», – сказал Лукашенко.

Россия – страна, председательствующая на межправсовете. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о росте торговли в союзе на 13%. 90% товаров произведено внутри «пятерки». Но ЕАЭС должен противостоять протекционизму на мировых рынках.

«В период торговых войн, которые сегодня ведутся в разных странах с применением различных приемов, на разных рынках, ценность нашего интеграционного объединения повышается. Мы действуем по единым правилам, стараемся достигать общих результатов, давать возможность развиваться нашим экономикам, развиваться бизнесу, проводить инвестиции», – заявил Медведев. 

Премьер России заметил, что дискутировать пришлось по многим из 15-ти вопросов. Но все они согласованы. Продолжится работа по созданию общих рынков финансов, нефти и газа, цифровизации экономик «пятерки».

«По «цифре» с разной скоростью двигаться невозможно. Или мы все в «цифре» или получается, что та или иная страна будет выведена на обочину и не сможет принимать участие в транзакциях межстрановых, на уровне бизнеса. Цифровая повестка – это то, где мы должны двигаться синхронно», – подчеркнул глава правительства.

Синхронно продолжают двигаться СНГ и Евразийская экономическая комиссия. Подписан меморандум об углублении сотрудничества. Это совместные госзакупки, антимонопольное регулирование, маркировка товаров и защита прав потребителей. 



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Теги: Минск
 
 
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Торговые барьеры, цифровизация экономик, общий рынок нефти, газа и финансов – эти вопросы обсуждали сегодня в Минске на Межправительственном совете ЕАЭС.
 
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