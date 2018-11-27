Водитель в Полоцке в драке сломал нос пешеходу

Инцидент произошел ранним утром 26 ноября.

Утром житель Полоцка ехал по улице Зыгина. На переходе автомобилист не пропустил пешехода и при этом машина задела ноутбук последнего, пишет БЕЛТА.

Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Потом водитель вышел из авто и ударил пешехода кулаком в лицо, сломав ему нос. Затем сел за руль и уехал.

Пострадавший обратился в милицию. Водителя задержали утром, 27 ноября, на полоцком предприятии, где он работает. Также выяснилось, что мужчина в свободное время занимался частным извозом и в одну из таких поездок стал участником конфликта.

Проводится проверка.