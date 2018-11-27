Курсы валют и криптовалют на сегодня

Белорусский рубль девальвировался к доллару, евро и российскому рублю, биткойн +278.06.

Средневзвешенный курс доллара подскочил ещё на 0,0110 рубля до 2,1420 BYN/USD.

Доллар оказался на максимуме за 14 дней, подорожав за последние четыре дня на 0,0401 рубля.

Средневзвешенный курс евро поднялся на 0,0028 рубля до 2,4146 BYN/EUR.

Bitcoin − 4063.18$ (+278.06);

Bitcоin Cash/ВСС – 211.58$ (+7.58);

DigitalCash − 94.47$ (+4.28);

Еthеreum − 116.7$ (+9.2);

ZCаsh − 76.27$ (+10.09);

Monеro − 60.89$ (+6.45).



