20 ноября команда Государственного учреждения образования "Негорельская средняя школа №1" продолжили работу по проекту «Школа и посёлок вместе к устойчивому развитию» в мастер-классе интернет-игры «Один день мира: НАШИ права на развитие в мире Целей устойчивого развития».

20 ноября команда Государственного учреждения образования "Негорельская средняя школа №1": Рыбчинская Л. М., учитель информатики; Юргель Ангелина, учащаяся 9 «Б» класса; Замиралов Иван, учащийся 9 «Б» класса продолжили работу по проекту «Школа и посёлок вместе к устойчивому развитию» в мастер-классе интернет-игры «Один день мира: НАШИ права на развитие в мире Целей устойчивого развития».

В этот день ребята представляли выставку реализованных инициатив, участвовали в групповой работе с экспертами над разработкой информационной молодёжной кампаний по продвижению ЦУР в местных сообществах.

По итогам интернет-игры «Один день мира: НАШИ права на развитие в мире Целей устойчивого развития» команда ГУО «Негорельской средней школы №1» награждена Дипломом.



