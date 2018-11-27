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Из-за неправильного выбора скорости движения "Рено Дастер" оказался в канаве

28.11.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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27 ноября 2018 года около 16:40 часов на ул.Ковельской произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие. 52-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки "Рено Дастер" двигался по ул.Ковельской, от ул.Прибужской в сторону Варшавского шоссе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61015.php

Из-за неправильного выбора скорости движения "Рено Дастер" оказался в канаве

При движении водитель не учел погодные условия, не правильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля и допустил съезд в придорожный кювет с последующим съездом в придорожную канаву. Водителя из автомобиля извлекали сотрудники МЧС. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения, в настоящее время сотрудники МЧС пытаются извлечь его из воды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61015.php

Из-за неправильного выбора скорости движения "Рено Дастер" оказался в канаве


В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.

В сложных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость и быть предельно внимательными на дороге.

Ночные заморозки и дневные осадки при около минусовых температурах делают дорогу опасной. Небольшой снег подтвердил, что не все водители серьезно отнеслись к изменениям погодных и дорожных условий, и не успели подготовить транспортные средства к эксплуатации зимой.

Водителям необходимо учитывать, что почищенная и обработанная противогололедным составом дорога требует определенного времени и интенсивности движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции. В связи с этим водителям следует выбирать наиболее безопасную скорость исходя из состояния проезжей части, увеличить дистанцию, не совершать ненужных перестроений. Перед началом движения тщательно очистить автомобиль и стекла от снега и льда для обеспечения хорошего обзора! Во время осадков включать ближний свет фар.

Проявлять особую внимательность во дворах и осторожность при проезде пешеходных переходов. Тормозить и ускоряться плавно, не допуская заноса автомобиля на скользкой дороге. Тем, кто еще не успел произвести сезонную смену шин, обязательно установить зимнюю резину. С 1 декабря данное требование ПДД является обязательным и повлечет административную ответственность.

 
Теги: Брест
 
 
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27 ноября 2018 года около 16:40 часов на ул.Ковельской произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие. 52-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки "Рено...
 
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