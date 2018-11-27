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В Бресте создавали монетный двор, чтобы погасить долг перед армией, а в стены крепости закладывали золото и платину
28.11.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
История Брестчины богатая и драматичная. Она входила в состав Туровского и Киевского княжеств, была в составе Польши, Литвы, России, а в 1939 году вошла в состав БССР
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Брест стал первым белорусским городом, получившим Магдебургское правоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Бресте создавали монетный двор, чтобы погасить долг перед армией, а в стены крепости закладывали золото и платину
История Брестчины богатая и драматичная. Она входила в состав Туровского и Киевского княжеств, была в составе Польши, Литвы, России, а в 1939 году вошла в состав БССР ...
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