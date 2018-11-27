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В Бресте создавали монетный двор, чтобы погасить долг перед армией, а в стены крепости закладывали золото и платину

28.11.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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История Брестчины богатая и драматичная. Она входила в состав Туровского и Киевского княжеств, была в составе Польши, Литвы, России, а в 1939 году вошла в состав БССР


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61014.php

В Бресте создавали монетный двор, чтобы погасить долг перед армией, а в стены крепости закладывали золото и платину Брест стал первым белорусским городом, получившим Магдебургское право" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2018/11/1543394526037726.jpg" data-photoswipe-index="0" data-photoswipe-processed="true" width="750" height="500">

Брест стал первым белорусским городом, получившим Магдебургское правоФото: Святослав ЗОРКИЙ

 
Теги: Брест
 
 
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История Брестчины богатая и драматичная. Она входила в состав Туровского и Киевского княжеств, была в составе Польши, Литвы, России, а в 1939 году вошла в состав БССР ...
 
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