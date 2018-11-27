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На ул. Рябцева с грузовика упала строительная "штуковина"
28.11.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 28 ноября 2018 года утром в городе Бресте на ул. Л.Рябцева.
По предварительной информации - никто не пострадал.
Частенько на данном перекрёстке стали что-то ронять, в прошлый раз упала огромная
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ДТП произошло сегодня, 28 ноября 2018 года утром в городе Бресте на ул. Л.Рябцева. По предварительной информации - никто не пострадал. Частенько на данном...
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