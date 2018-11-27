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За гранью. Какие семьи в Беларуси чаще всего оказываются за чертой бедности
28.11.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
В третьем квартале этого года за чертой бедности находилось 3,9% населения,
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в третьем квартале этого года были около 151 тысячи семей.
Самый высокий показатель малообеспеченности среди семей с несовершеннолетними детьми — 8% населения (в предыдущем квартале он был еще больше — 8,3%). К слову, в третьем квартале прошлого года эта цифра составила 8,9% населения.
По регионам ситуация не изменилась, Гомельская и Бресткая области все еще лидируют по уровню малообеспеченности — 5,5% и 5,4% соответственно (в предыдущем квартале эти показатели были выше на 0,1%). Меньше всего этот процент в Минске — 1% (кварталом ранее — 1,1%).
Процент среди семей без детей также снизился на 0,1 процентных пункта и составил 1,8% от всего населения. Аналогичная ситуация в семьях с одним ребенком — теперь это 1,6% населения.
На проблему малообеспеченных ранее
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В третьем квартале этого года за чертой бедности находилось 3,9% населения, сообщает Белстат. В сравнении со вторым кварталом этот показатель уменьшился на 0,1%, в...
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