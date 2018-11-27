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Леонид Якубович проведет творческую встречу в Бресте
28.11.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Уважаемые брестчане! 28 ноября в Бресте выступит бессменный ведущий легендарного «Поле чудес», знаменитый российский актёр и телепродюсер Леонид Аркадьевич Якубович.
Начало в 18.00
Приходите! Не упустите возможность пообщаться со знаменитым артистом!
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Уважаемые брестчане! 28 ноября в Бресте выступит бессменный ведущий легендарного «Поле чудес», знаменитый российский актёр и телепродюсер Леонид Аркадьевич...
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