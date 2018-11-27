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В Каменецком районе погиб пешеход в результате наезда «Рено»

28.11.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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27.11.2018 года около 19:30 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 54-летняя жительница а.г.Войская Каменецкого района, управляя автомобилем «Рено Меган Сценик», двигаясь по а/д Р-102 «Высокое-Каменец-Кобрин». На 19 км. водитель совершила наезд на 60-летнего жителя д.Селяховичи Каменецкого района, который двигался по правому краю проезжей части, в попутном направлении, обозначив себя световозвращающим элементом В результате наезда пешеход погиб на месте ДТП. Проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61009.php

В Каменецком районе погиб пешеход в результате наезда «Рено»


После совершенного ДТП, по словам очевидца, погибший гражданин некоторое время ходил около дороги. Сразу возникает вопрос, почему, не предпринято мер для спасения жизни, почему, видя человека на дороге граждане не сообщают о данных фактах в милицию??? Ведь один ваш звонок может предотвратить трагедию на дороге! Как искоренить безразличие и равнодушие людей по отношению друг к другу?

Уважаемые граждане! Если вы заметили пешехода, который ходит, сидит или лежит около дороги — не будьте безразличными! Ведь он может оказаться чьим-то отцом, матерью, братом или сестрой. В ваших силах предотвратить трагедию. Не оставайтесь равнодушными! Сообщайте о данных фактах по телефону 102 (звонок бесплатный). Ведь только совместными усилиями мы сможет сделать наши дороги безопасными!!!

 
 
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27.11.2018 года около 19:30 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 54-летняя жительница а.г.Войская...
 
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