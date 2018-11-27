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В Каменецком районе погиб пешеход в результате наезда «Рено»
28.11.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
27.11.2018 года около 19:30 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 54-летняя жительница а.г.Войская Каменецкого района, управляя автомобилем «Рено Меган Сценик», двигаясь по а/д Р-102 «Высокое-Каменец-Кобрин». На 19 км. водитель совершила наезд на 60-летнего жителя д.Селяховичи Каменецкого района, который двигался по правому краю проезжей части, в попутном направлении, обозначив себя световозвращающим элементом В результате наезда пешеход погиб на месте ДТП. Проводится проверка.
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27.11.2018 года около 19:30 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 54-летняя жительница а.г.Войская...
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