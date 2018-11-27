Революция, гражданская война и интервенция обернулись для молодых республик созданного в 1922 г. СССР голодом и разрухой. На XIV съезде ВКП(б) и X съезде КП(б)Б в декабре 1925 г. был взят официальный курс на индустриализацию народного хозяйства. Планировалось за пять лет (с 1928 по 1933 хозяйственные годы) увеличить объем промышленной продукции на 180% и поднять производительность труда в индустрии на 110%.





В мае 1929 г. IX Всебелорусский съезд Советов утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства и культуры БССР, разработанный на основе общесоюзного плана. Были определены основные задачи: форсированные темпы индустриализации БССР, повышение удельного веса промышленности, подъем экономики и культуры, повышение жизненного уровня народа. Экономика БССР имела свои особенности. С 1926 г. и до конца первой пятилетки в стране основное внимание уделялось развитию легкой и пищевой промышленности, тогда как в других республиках ставка делалась главным образом на тяжелую индустрию. Общий объем капиталовложений в промышленность БССР за первую пятилетку составил 243 млн рублей. Из этой суммы на новое строительство было выделено 58,8%, на расширение и реконструкцию действующих предприятий — 38,6%. В строй были введены 78 крупных и 480 мелких и средних новых предприятий. Важнейшими из промышленных новостроек стали фабрики швейная «Знамя индустриализации» и чулочно-трикотажная «КИМ» в Витебске, труболитейный завод в Могилёве, Бобруйский, Борисовский и Гомельский деревообрабатывающие комбинаты. В 1930 г. дала первый ток крупнейшая в БССР Белорусская государственная районная электростанция, возведенная под Оршей.

Одной из самых значимых промышленных новостроек Беларуси в годы первой пятилетки стал завод сельскохозяйственного машиностроения в Гомеле («Гомсельмаш»). В 1930-е г. он изготовлял силосорезки, картофеле- и сеносортировочные машины, молотилки, сенокосилки и другую сельскохозяйственную технику для нужд всего СССР. До 1941 г. заводом было выпущено более 326 тыс. сельскохозяйственных машин 26 серийных марок. Благодаря активному росту промышленности уже в 1931 г. объем ее продукции превзошел объем валовой продукции сельского хозяйства. Из аграрной республики БССР превратилась в индустриально-аграрную. Возникли новые отрасли промышленности, произошло становление большой электроэнергетики, начала формироваться сеть железнодорожного, автомобильного, речного транспорта. В годы второй пятилетки (1933-1937) в стране массовый характер приобрело стахановское движение за повышение производительности труда. В первых рядах участников соревнования шли коммунисты и комсомольцы БССР. На некоторых предприятиях республики 100% коммунистов становились участниками социалистического соревнования. Так, например, на «Гомсельмаше» к концу 1933 г. все коммунисты-рабочие стали ударниками производства. С 1933 по 1937 годы в БССР было построено 1700 предприятий, около 90 реконструировано. Накануне Великой Отечественной войны 80% всей продукции народного хозяйства БССР приходилось на промышленность, которая выпускала сложные металлообрабатывающие станки, сельскохозяйственные машины, двигатели, турбины, радиаторы, чугунные трубы, радиоприемники, цемент, искусственный шелк, продукцию лесохимии, фанеру, бумагу, мебель, обувь, льняные, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, трикотажные, швейные изделия и др. Республика занимала важное место во всесоюзном производстве, выпуская 33,8% всей вырабатываемой в СССР фанеры, 27% спичек, 30% искусственной олифы, 25% дрожжей, 11% маргарина, более 10% металлообрабытывающих станков, более 10% добываемого торфа. По производству шерстяных тканей БССР занимала 2-е место в Советском Союзе. Успешное проведение индустриализации в стране стало возможным во многом благодаря экономическим связям с другими республиками СССР.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.