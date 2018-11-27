Босс брестского «Динамо»: вместе с Марадоной мы рассчитывали заработать, а не тратить

Босс футбольного клуба «Динамо-Брест» Александр Зайцев нечасто даёт интервью. Как он сказал в разговоре с TUT.by, который опубликовали 27 ноября, он не хочет быть публичным человеком, но иногда нужно в качестве первого лица объяснять происходящее в команде. Неизвестно, когда в следующий раз выйдет интервью с Александром, поэтому пользуемся моментом и выбираем самые интересные цитаты.

О Марадоне

Напомним, что именно в «Динамо-Брест» председателем правления стал Диего Марадона. Он только один раз прилетел в Брест, сфотографировался с фанатами, а потом неожиданно для всех стал главным тренером мексиканского клуба − и больше в Беларуси не появлялся.

Зайцев рассказал, как Марадона попал в Брест: «Приезд Диего − это дело случая. Мы хотели провести товарищеский матч с футбольным клубом «Аль-Фуджейра», который выступал во втором дивизионе чемпионата ОАЭ и который в то время тренировал Марадона. Из-за плохих результатов его уволили. <...> У нас возникла идея пригласить его в Брест. Но мы оказались четвертыми. У него уже были на руках предложения из Турции, Китая и Саудовской Аравии. В нашу пользу сыграло то, что Диего считал, что на европейском рынке его стали забывать. Плюс к этому Марадона − социалист. Он где-то узнал, что в Беловежскую пущу к Петру Машерову приезжали охотиться и Че Гевара, и Фидель Кастро. В общем, произошла цепочка событий».

Босс «Динамо» объяснил, что Марадона хотел стать главным тренером, но у клуба другой подход к тренировочному процессу: «Поэтому предложили пост председателя правления. В силу непредсказуемости характера Диего мы не знаем, когда продолжится и чем закончится наше сотрудничество. Вряд ли у него возникнет желание зимой приехать в Беларусь, но потом всё возможно». Зайцев не назвал сумму, которую потратили на Марадону, потому что «это коммерческая тайна». По его словам, это небольшие деньги: «Мы не рассчитывали на него тратить. А рассчитывали вместе с ним заработать».

О футболе как бизнесе

У Александра спросили, что для него футбол − бизнес или же что-то другое. Босс «Динамо» ответил, что это бизнес. «Бизнес. Я считаю, что футбол, бокс, большой теннис, может быть, биатлон должны хорошо монетизироваться. Есть, конечно, феномен североамериканских лиг — NBA, NHL, MLS, NFL. Мы стараемся на них ориентироваться».

Дальше он привёл много статистики: европейские футбольные клубы за последние шесть лет увеличили прибыль в среднем на 140%. Средняя сумма трансферов выросла на 52% − с октября 2010 года на них потратили больше 55 миллиардов долларов. У ведущих пяти футбольных лиг стоимость пакета телевизионных прав только растёт. Больше всего, конечно, у Англиийкой премьер-лиги − она заработала на этом 3,5 миллиарда евро в 2016/17 годах.

«Если кому-то в боязнь гоняться за большими чемпионатами, то обратите внимание − даже в маленьких лигах рост: в Польше с около 35 миллионов евро рост стоимости пакета до 60 миллионов евро за два года. В Румынии − также более 60 миллионов евро. Каково?» − спрашивает Александр.

О беларуском футболе

Александр Зайцев объяснил, как зарабатывают беларуские футбольные клубы. У БАТЭ основной источник дохода − гонорар за выступления в еврокубках. По словам босса «Динамо», «такая структура таит и ряд опасностей». Он объяснил, что есть ещё пять источников дохода: продажа телевизионных прав, продажа игроков, отчисления спонсоров и рекламодателей, продажа сувениров (мерча) и билетов.

Зайцев говорит, что в Беларуси реально это всё развить, но нужно многое изменить: «Если хотим получать доходы от телетрансляций и спонсоров, то необходимо менять структуру футбола, создавать премьер-лигу, инвестировать в стадионы, чтобы получалась хорошая телекартинка. Потребитель должен находиться максимально близко к главным действующим лицам − игрокам и тренерам. У нас сейчас таким требованиям соответствуют гомельский «Центральный» стадион и «Борисов-Арена». И с большой натяжкой − столичный «Динамо» из-за беговых дорожек».

О н овом стадионе для «Динамо-Брест»

«На одном стадионе никогда не заработаешь. Нужен многофункциональный комплекс, внутри которого расположена арена. Принцип такой, как в аэропорту. Когда у вас пересадка и вы на несколько часов оказываетесь в замкнутом пространстве, то хотите вы или нет, но минимум чашку кофе или магнитик на холодильник купите. Человек, попадая на футбольный матч, тоже оказывается в замкнутом пространстве на часа четыре. И если организаторы способны предложить человеку интересное времяпрепровождение, то, конечно, он будет в этом комплексе максимально долго, потратит свои деньги», − сказал Зайцев.

Босс «Динамо» уверен, что стадион новый будет − и потенциальные инвесторы в проект на 60 миллионов евро есть: « Мы с партнером планируем в ближайшее время провести конференцию инвесторов в Абу-Даби. По предварительному интересу видим, что можем собрать пул инвесторов. Если по каким-то причинам этого не произойдет, то у меня есть план Б. Сейчас важно набраться терпения, хорошо проработать этот вопрос. Я знаю, что через 5-6 лет у нас будет свой стадион».

Об отношениях с премьер-министром Румасом

«Дружеские. Мы с Сергеем Николаевичем знакомы давно. Еще когда он был первым зампредом правления Беларусбанка, а я незаметным клерком в недрах аппарата Совмина. <...> Румас понимает создание лиги глубоко. Считаю его одним из сильнейших управленцев в стране. Но от него не все зависит: если вы имеете в виду финансирование в рамках указа №191, то это местные власти», − говорит Александр Зайцев.

О бюджете брестского «Динамо»

Сейчас бюджет составляет пять миллионов долларов. До трети этой суммы − это доходы от рекламы, отчисления спонсоров, продажа билетов, атрибутики. Остальные «заработанные в других моих бизнесах», как сказал Зайцев.

Есть заблуждение, что «Динамо» контролируют арабские шейхи. Александр объясняет это тем, что уже «лет десять как резидент Объединенных Арабских Эмиратов. У меня там зарегистрированы ряд компаний. Мы приложили много усилий, чтобы продвигать беларускую продукцию на рынках стран Персидского залива».