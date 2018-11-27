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А ведь им еще и 30 нет. Forbes назвал самых восокооплачиваемых селебрити года
Авторитетный американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет. Список
Первое место в топе заняла участница реалити-шоу и младшая сестра Ким Кардашьян — 21-летняя Кайли Дженнер. За год она смогла заработать на собственной линии косметики Kylie Cosmetics 166.5 миллиона долларов.
На второй строчке рейтинга — 27-летний британский поп-музыкант Эд Ширан: он заработал порядка 110 миллионов долларов.
Замыкает тройку лидеров 26-летний бразильский футболист Неймар, который за год улучшил свое состояние на 90 миллионов долларов.
В первой десятке самых успешных молодых селебрити вы также увидите имена певицы Тейлор Свифт, музыкантов The Weeknd и Дрю Таггарта, баскетболиста Джеймса Хардена, боксера Сауля Альвареса, футболиста Дерека Карра и гольфиста Джордана Спита.
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Рейтинг возглавила Кайли Дженнер.
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