А ведь им еще и 30 нет. Forbes назвал самых восокооплачиваемых селебрити года

Авторитетный американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет. Список можно найти на сайте издания.



Кайли Дженнер. Фото: gettyimages.com

Первое место в топе заняла участница реалити-шоу и младшая сестра Ким Кардашьян — 21-летняя Кайли Дженнер. За год она смогла заработать на собственной линии косметики Kylie Cosmetics 166.5 миллиона долларов.

На второй строчке рейтинга — 27-летний британский поп-музыкант Эд Ширан: он заработал порядка 110 миллионов долларов.

Замыкает тройку лидеров 26-летний бразильский футболист Неймар, который за год улучшил свое состояние на 90 миллионов долларов.

В первой десятке самых успешных молодых селебрити вы также увидите имена певицы Тейлор Свифт, музыкантов The Weeknd и Дрю Таггарта, баскетболиста Джеймса Хардена, боксера Сауля Альвареса, футболиста Дерека Карра и гольфиста Джордана Спита.

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