Пьяное ДТП с каршерингом: могут ли конфисковать авто и кто возместит ущерб за поврежденные машины

Белорусские пользователи еще только начали осваивать каршеринг. И вот в прошедшие выходные в Минске случилось громкое ДТП — с нетрезвым водителем, погоней ГАИ и повреждением аж десяти машин сразу. Пикантности ситуации добавило еще и то, что виновник аварии был за рулем машины, принадлежащей каршерингу Anytime. К счастью, обошлось без пострадавших, но вот как быть с выплатой ущерба за поврежденные машины?



Фото: ГАИ Минска

Напомним, авария произошла ночью 25 ноября. 20-летний водитель на каршеринговом Volkswagen разбил во дворе дома № 17 по проспекту Газеты «Правда» три автомобиля, на улице Космонавтов у дома № 48 разбил еще 6 машин. Авто преследовал патрульный автомобиль ГАИ, но нарушитель игнорировал требование об остановке и пытался скрыться. После этого он бросил машину и начал убегать, но был задержан. Медицинское освидетельствование водителя показало 1,78 промилле алкоголя.

— О том, что мою машину и еще несколько других кто-то разбил, я узнала только утром от соседа. Но мой Renault Scenic пострадал больше всех: поврежден багажник, внутри салона левые кресла вырваны с петель, лобовое стекло полностью треснуло, кузов впереди, сзади и снизу. Машина восстановлению не подлежит, — уверена автовладелица Диана.



Фото предоставлено читательницей Дианой

О подробностях произошедшего девушка узнала в ГАИ, где ей выдали справку о ДТП.

— Что за человек это сделал, я не знаю. Но меня волнует, как будет выплачиваться ущерб. Со справкой я пойду в страховую компанию, тогда все станет известно.

AUTO.TUT.BY выяснил, что за рулем каршерингового авто находился 20-летний минчанин Богдан. Знакомые характеризуют парня как «спокойного и уравновешенного человека, от которого такой выходки никто не ожидал». Сам парень комментировать произошедшее отказался.

Для Минска ДТП с каршерингом — тема новая. AUTO.TUT.BY попробовал разобраться в самых важных вопросах, ответы на которые будут полезны как пользователям сервиса, так и другим водителям.

Как проверяют тех, кто садится за руль каршеринга

Водитель, который хочет взять авто, скачивает мобильное приложение на телефон, регистрируется и проверяется службой безопасности компании.

— Пользователь должен отправить фотографии паспорта, водительских прав и селфи с ними. Если данные пользователя вызывают сомнения, ему могут отказать в регистрации, — говорят в компании Anytime. — Логика и принципы использования каршеринга не отличаются от тех, что действуют для личного автомобиля. Соблюдение ПДД также обязательны для клиентов каршеринга, как и для любого другого водителя. За руль ни в коем случае нельзя садиться в состоянии алкогольного опьянения, необходимо соблюдать скоростной режим, определенный для города, и парковать автомобиль в специально отведенных для этого местах.

Получается, что пьяный водитель, к сожалению, за руль каршеринга может сесть без каких-то преград. Подтверждение тому — российский опыт. «Пьяные очень любят каршеринг. Если взять десять автомобилей, в девяти будут сидеть пьяные. Думают, что их никто не остановит и не проверит. Бывают и лишенцы без прав — ведь в компании не могут узнать, что водителя лишили прав. Вообще там можно найти очень много интересного, в том числе наркотики», — пишет РБК .

Следит ли каршеринг как ездят пользователи?

Кстати, как рассказали представители сервиса, все автомобили в каршеринге оборудованы телематическими системами — они контролируют автомобиль, следят за показателями датчиков, отслеживают движение машины. В случае превышения скорости, агрессивной езды или опасных маневров операторы могут связаться с пользователем.

Почему система не сигнализировала в ночь, когда произошла «пьяная» авария, — вопрос, с которым сейчас разбираются в Anytime.

Кстати, другие водители тоже могут сообщать о нарушениях в сервис: машины каршеринга ездят с логотипами и номерами телефонов. Нарушителей, в том числе и тех, кто ездит в пьяном виде, заносят в черный список, а их аккаунты блокируются.

Кто возместит ущерб за поврежденные машины?

Как правило, сумма ответственности виновного за повреждения авто фиксирована и не превышает 1500 рублей. Если правила сервиса нарушены, как это произошло 25 ноября, то предусмотрен штраф 5000 рублей. Кроме того, пьяному водителю придется возмещать ущерб в полном объеме. Речь сейчас о машине сервиса. Что касается машин, которые пострадали из-за водителя-нарушителя, то здесь все происходит по стандартной схеме.

— В случае ДТП и причинения ущерба будет производиться страховое возмещение, согласно условиям договора страхования и законодательства Беларуси, — сказали в Anytime.

Это значит, что всем пострадавшим ущерб будет возмещать страховая компания, с которой заключен договор у владельца авто, то есть каршеринга. Потом страховая компания может выставить регрессный иск виновнику ДТП и взыскать с него эти средства. Если же страховой суммы «автогражданки» не хватит на всех пострадавших (а их в данном ДТП, напомним, 10), то доплачивать придется владельцу машины, то есть сервису. Затем каршеринг тоже может взыскивать эти деньги с виновника.

Могут ли конфисковать авто у каршеринга из-за пьяного водителя?

Согласно белорусскому законодательству, могут. Здесь тоже будут действовать стандартные нормы. Если водитель окажется «повторником», то конфискации подлежит любой автомобиль, на котором он едет, независимо от того, кому он принадлежит. По нашей информации, водитель, устроивший ДТП в эти выходные, раньше в нетрезвом виде за рулем не попадался.