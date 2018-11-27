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От 860 рублей за «квадрат»: частный производитель показал свои индустриальные коттеджи

28.11.2018 11:31 — Разное | Tut.by  
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Сразу несколько крупных домостроительных комбинатов на прошлой неделе презентовали свои индустриальные коттеджи. Не успели утихнуть споры об их внешнем виде и цене, как появился новый повод для обсуждения — частная компания ООО «Современные бетонные конструкции» показала свои дома из сборного железобетона по вполне конкурентной цене — от 858 рублей за квадратный метр с монтажом.

Индивидуальным жильем завод раньше не занимался, он специализируется на производстве сборного железобетона для многоквартирной застройки. И все же на презентационной площадке компании сейчас находятся два коттеджа в современном стиле. Для их строительства использовались трехслойные бетонные панели собственного производства.


Фото: ООО «СБК»

Одноэтажный дом представляет собой компактный дом со свободной планировкой для небольшой семьи. Его общая площадь — 94 м².


Фото: ООО «СБК»

Для выставочного образца выбрали комбинированную отделку фасада с клинкерной плиткой и краской (качество поверхности панелей позволяет обходиться без штукатурки — достаточно двух слоев краски).


Фото: ООО «СБК»

Экстерьер здания дополняет очень простое, но эффектное архитектурное решение входной зоны и террасы.


Планировка выставочного экземпляра довольно проста и удобна. Большую часть пространства занимает гостиная, совмещенная со столовой и кухней. Из гостиной есть выход на террасу. Проектом предусмотрены большие окна в пол.


Фото: ООО «СБК»

Высота чистовых потолков с учетом установки натяжного потолка и укладки пола составляет 2,68 метра. Производитель рассматривает возможность сделать его немного выше.


Фото: ООО «СБК»

Стеновые конструкции дополнительно утеплять не придется — коэффициент сопротивления теплопередачи повышенный — 4,79 м2·оС/Вт при нормативном 3,2 м2·оС/Вт. По уверениям представителей компании, затраты на отопление такого коттеджа природным газом составят около 12 рублей в месяц.


Фото: ООО «СБК»

Стоимость же домокомплекта с монтажом составляет примерно 85 тысяч рублей, или 904 рубля за м2.

Производители заявляют очень оптимистичные сроки монтажа — всего 2 дня. Но если монтажники будут так же быстро работать, как и на сборке этого выставочного коттеджа, то это вполне реальный срок. Ниже мы разместили видео со стройплощадки:


Открыть/скачать видео (10.92 МБ)

Двухэтажный коттедж, как утверждают в компании «Современные бетонные конструкции», придется по вкусу любителям прогрессивного дизайна и необычной архитектуры.


Фото: ООО «СБК»

В первую очередь мы отметили две выступающие консоли — по сути, верхний этаж нависает над первым. Причем передняя консоль выступает над входной частью дома на целых 4,5 метра. Такой «козырек» можно будет использовать как навес для автомобиля.


Фото: ООО «СБК»

Обращает на себя внимание большая площадь остекления второго этажа — окно в пол практически на всю ширину торцевой части. Консоли вкупе с двухцветным фасадом придают зданию динамику и индивидуальный характер.


Фото: ООО «СБК»

Фото: ООО «СБК»

Общая площадь коттеджа — 174 м². Домокомплект со сборкой обойдется в 149 357 рублей.

Отметим, что коттеджи по этим проектам уже доступны для покупателя. Производитель готов работать напрямую с частными заказчиками.

 
 
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Частный производитель сборного железобетона под Минском показал, какие коттеджи для индустриального строительства он готов выпускать по конкурентной цене.
 
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