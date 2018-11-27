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От 860 рублей за «квадрат»: частный производитель показал свои индустриальные коттеджи
Сразу несколько крупных домостроительных комбинатов на прошлой неделе
Индивидуальным жильем завод раньше не занимался, он специализируется на производстве сборного железобетона для многоквартирной застройки. И все же на презентационной площадке компании сейчас находятся два коттеджа в современном стиле. Для их строительства использовались трехслойные бетонные панели собственного производства.
Одноэтажный дом представляет собой компактный дом со свободной планировкой для небольшой семьи. Его общая площадь — 94 м².
Для выставочного образца выбрали комбинированную отделку фасада с клинкерной плиткой и краской (качество поверхности панелей позволяет обходиться без штукатурки — достаточно двух слоев краски).
Экстерьер здания дополняет очень простое, но эффектное архитектурное решение входной зоны и террасы.
Планировка выставочного экземпляра довольно проста и удобна. Большую часть пространства занимает гостиная, совмещенная со столовой и кухней. Из гостиной есть выход на террасу. Проектом предусмотрены большие окна в пол.
Высота чистовых потолков с учетом установки натяжного потолка и укладки пола составляет 2,68 метра. Производитель рассматривает возможность сделать его немного выше.
Стеновые конструкции дополнительно утеплять не придется — коэффициент сопротивления теплопередачи повышенный — 4,79 м2·оС/Вт при нормативном 3,2 м2·оС/Вт. По уверениям представителей компании, затраты на отопление такого коттеджа природным газом составят около 12 рублей в месяц.
Стоимость же домокомплекта с монтажом составляет примерно 85 тысяч рублей, или 904 рубля за м2.
Производители заявляют очень оптимистичные сроки монтажа — всего 2 дня. Но если монтажники будут так же быстро работать, как и на сборке этого выставочного коттеджа, то это вполне реальный срок. Ниже мы разместили видео со стройплощадки:
Двухэтажный коттедж, как утверждают в компании «Современные бетонные конструкции», придется по вкусу любителям прогрессивного дизайна и необычной архитектуры.
В первую очередь мы отметили две выступающие консоли — по сути, верхний этаж нависает над первым. Причем передняя консоль выступает над входной частью дома на целых 4,5 метра. Такой «козырек» можно будет использовать как навес для автомобиля.
Обращает на себя внимание большая площадь остекления второго этажа — окно в пол практически на всю ширину торцевой части. Консоли вкупе с двухцветным фасадом придают зданию динамику и индивидуальный характер.
Общая площадь коттеджа — 174 м². Домокомплект со сборкой обойдется в 149 357 рублей.
Отметим, что коттеджи по этим проектам уже доступны для покупателя. Производитель готов работать напрямую с частными заказчиками.
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Частный производитель сборного железобетона под Минском показал, какие коттеджи для индустриального строительства он готов выпускать по конкурентной цене.
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