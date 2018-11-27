В некоторых регионах Беларуси дорожает проезд в общественном транспорте

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Ранее повысили стоимость проезда на 5 копеек за одну поездку в Минской области. Соответствующее решение Миноблисполкома было опубликовано на Национальном правовом портале 24 ноября.

Проезд в наземном городском транспорте в трех названных регионах подорожал с 50 копеек до 55 копеек за одну поездку.

Соответственно, выросла и цена проездных билетов. Так, проездной на месяц в городах с населением до 50 тыс. человек подорожал с 19,12 рубля до 21,03 рубля, от 50 до 250 тыс. человек - с 21,9 рубля до 24,09 рубля.