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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция цифровой трансформации системы образования разработана в Беларуси, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова перед открытием IІ Международной научно-технической выставки-форума "Информационные технологии в образовании", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси разработана концепция цифровой трансформации системы образования. Сейчас она находится на обсуждении. Надеемся, что к концу года начнем ее внедрять", - сказала Ирина Старовойтова.

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