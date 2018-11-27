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Концепция цифровой трансформации системы образования разработана в Беларуси

28.11.2018 11:37 — Разное | БелТА  
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Концепция цифровой трансформации системы образования разработана в Беларуси
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция цифровой трансформации системы образования разработана в Беларуси, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова перед открытием IІ Международной научно-технической выставки-форума "Информационные технологии в образовании", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси разработана концепция цифровой трансформации системы образования. Сейчас она находится на обсуждении. Надеемся, что к концу года начнем ее внедрять", - сказала Ирина Старовойтова.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция цифровой трансформации системы образования разработана в Беларуси, сообщила сегодня журналистам первый заместитель...
 
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