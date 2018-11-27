От «Фабрики» до «Тутси». Как живут участницы некогда известных поп-групп

Как показывает практика, женские коллективы долго не живут, рано или поздно участницы любого герл-бенда пытаются начать сольную карьеру. Именно такая судьба настигла «Пропаганду», «Сливки», «Фабрику», «Блестящих», «Тутси» и многие другие группы. Что стало с их яркими солистками, рассказывает "АиФ".

«Пропаганда» — Виктория Воронина

Сколько составов было у этого девичьего коллектива, скорее всего, не помнят даже продюсеры «Пропаганды». Но несмотря на все кадровые перестановки, долгое время неизменной участницей и самым узнаваемым лицом трио была Виктория Воронина. Девушка не просто пела в группе, но и создавала львиную долю музыкального материала для нее. Однако в 2010 году, после девяти лет работы в «Пропаганде», артистка покинула группу и занялась сольной карьерой. В одном из интервью это решение она назвала «лучшим поступком за весь свой творческий период». Увы, несмотря на огромный потенциал Ворониной, пока суперзвезды из нее не вышло: у девушки нет ни активных радиоротаций, ни собранных стадионов. Возможно, всему виной стал вынужденный переезд певицы за границу из-за работы мужа. Исполнительница больше года отсутствовала в Москве. Сыграло свою роль и материнство, которое, естественно, предполагает декретный отпуск. Тем не менее, сегодня Виктория — действующий артист, и в ноябре этого года у нее вышел новый альбом.

«Сливки» — Регина Бурд

Регина стала участницей известного коллектива лишь в 2004 году, но довольно органично вписалась в «Сливки». Ее певческая карьера длилась недолго, через четыре года Бурд оставила группу и сцену из-за беременности. Отцом ребенка стал муж девушки — солист «Руки вверх» Сергей Жуков. Сегодня Сергей и Регина вместе воспитывают троих детей: Ники, Энджела и Мирона. Долгое время Бурд занималась исключительно семьей и воспитанием подрастающего поколения, но в 2014 году превратилась в настоящую бизнесвумен. Супруги открыли свою семейную кондитерскую. Сначала она называлась CupcakeStory, а недавно была переименована в «Любовь и сладости», ведь через несколько лет компания стала производить не только капкейки, но и много других сладостей. Естественно, о возвращении на сцену Регина и не думает, зато она с удовольствием снялась в клипе своего мужа на песню «Конфета», который стал своеобразным признанием любви Жукова Регине. Кстати, дети звездной пары также появились в этом видео.

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«Фабрика» — Сати Казанова

В прошлом году группа «Фабрика» отпраздновала крупный юбилей — 15 лет на сцене. Как минимум половину этого срока в составе коллектива была восточная красавица Сати Казанова, она покинула известную группу лишь в 2010, начав сольную карьеру. Как ни странно, сделать первые шаги на сцене в качестве самостоятельной творческой единицы на первых порах ей помогал продюсер «Фабрики» Игорь Матвиенко. Но в итоге деловые отношения с ним все же пришли к своему логическому завершению спустя три года.

С самого начала певица не ограничивалась лишь одной поп-музыкой, она записала джазовый проект, исполняла этнические композиции, экспериментировала с другими музыкантами, например, рэпером Батиштой и MC Doni. Параллельно певческой карьере в 2014 году девушка окончила РАТИ ГИТИС по специальности актёр, так же она активно занимается йогой и даже преподает ее.

В 2017 году артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Пара познакомилась в Германии на свадьбе подруги Сати. Надо сказать, что влюбленные отмечали свое бракосочетание с размахом: первый праздник прошел в столице в окружении самых близких друзей, второй был только для Стефано и Сати, третья церемония состоялась на Кавказе и четвертая — на родине жениха.

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«Блестящие» — Ольга Орлова

Ольга Орлова стояла у истоков группы «Блестящие» и написала для этого коллектива не один хит, но когда дело дошло до сольной карьеры, все пошло не так гладко. Сегодня мало кто вспомнит песни Орловой, созданные для трех ее альбомов. Кстати, в скором времени после выхода второй пластинки девушка решила поменять сферу деятельности и начала активно сниматься в кино и участвовать в антрепризах. После многолетнего перерыва, в 2015 году Ольга снова вернулась на сцену с песней «Птица», слова к которой написала сама. А год спустя представила композицию «Прощай, мой друг», посвященную Жанне Фриске.

В 2017 году певица вновь сменила амплуа и стала одной из ведущих реалити-шоу «Дом-2». Отныне она помогает построить любовь участникам известной телестройки.

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«Тутси» — Анастасия Крайнова

О том, что происходит в карьере певицы большинство, к сожалению, осведомлены не так хорошо, как о личной жизни Анастасии. Дело в том, что о своих отношениях с тогда еще женатым Александром Носиком девушка поведала всей стране в программе «Пусть говорят». На том эфире, помимо самой Насти и Александра,присутствовала и жена актера Ольга, с которой он прожил шесть лет. Женщина убеждала гостей студии в том, что она искренне рада за супруга и его новую пассию, чем в некотором роде шокировала аудиторию. Кстати, роман между экс-солисткой «Тутси» и Носиком закончился довольно стремительно, и сегодня она официально свободна.

Что касается музыки, то Анастасия хоть и не перестала эксплуатировать некогда популярное название «Тутси» (оно периодически появляется на афишах артистки), в репертуаре девушки есть новые песни. Одна из последних композиций называется «Кто выстрелит первый». По признанию певицы, она два года не решалась презентовать этот трек, видимо, время для него пришло только сейчас.