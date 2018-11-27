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Глава центра корейских программ ЦРУ покинет свой пост до конца года

28.11.2018 11:51 — Разное | Ежедневник  
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Глава центра корейских программ ЦРУ покинет свой пост до конца года

Один из ключевых организаторов переговоров между США и КНДР, глава центра по делам Кореи ЦРУ Эндрю Ким покинет свой пост в управлении с 20 декабря текущего года, сообщает агентство «Рёнхап".

Ким планирует сосредоточиться на научно-исследовательской деятельности в Стэнфордском университете. Свой пост он занимал с момента создания центра в 2017 году в связи с развитием ядерной и ракетной программ КНДР. Имя сменщика Эндрю Кима пока не известно.

Ким сопровождал госсекретаря США Майка Помпео во время всех его четырех визитов в Пхеньян в 2018 году. Он сыграл ключевую роль в переговорах с Северной Кореей до и после переговоров американского президента Дональда Трампа и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре в июне этого года, отмечают источники агентства. Во время встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились об отказе Пхеньяна от ядерной и ракетной программ в обмен на нормализацию отношений двух стран, пишет kommersant.ru.

 
 
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Один из ключевых организаторов переговоров между США и КНДР, глава центра по делам Кореи ЦРУ Эндрю Ким покинет свой пост в управлении с 20 декабря текущего года,...
 
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