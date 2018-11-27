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Как ухаживать за полостью рта в период смены молочных зубов на коренные

28.11.2018 11:57 — Разное | БДГ  
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В период смены молочных зубов на постоянные у детей повышается риск возникновения кариеса и воспаления пародонта, что может привести к болезненным ощущениям. Нина Новик, ведущий специалист отдела науки и медицинских программ R.O.C.S. рассказала об особенностях ухода за полостью рта в период смены молочных зубов на постоянные.

«До 10 лет ребенок самостоятельно не справляется с качественной чисткой зубов, этим объясняется распространенность стоматологических заболеваний у детей. Первый шаг к здоровью зубов ребенка – выработка привычки регулярной и качественной гигиены полости рта с использованием эффективных средств», - отметила Нина Новик.

При выборе зубной пасты специалисты рекомендуют выбирать средства с реминерализующим эффектом, в состав которых также входят растительные ферменты и ксилит. Например, зубные пасты R.O.C.S. Junior – эффективная и универсальная линейка средств по уходу за полостью рта в период смены молочных зубов на постоянные.  Двойной экстракт коры осины и ксилит в составе этих паст защищают зубы и десны от воспаления и болезнетворных бактерий, а минеральный комплекс (кальций, фосфор и магний) в сочетании с ксилитом эффективно защищает от кариеса, укрепляет эмаль и усиливает блеск и белизну молодой эмали. Ферменты мягко расщепляют зубной налет, что предотвращает интенсивное механическое воздействие на зубы и десны – как в случае с абразивными пастами.

По статистике 99% белорусов имеют различные заболевания полости рта. Ежедневная гигиена, использование правильно подобранной качественной зубной пасты и регулярное посещение стоматолога в комплексе предотвратят основные заболевания полости рта у детей.

 
 
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В период смены молочных зубов на постоянные у детей повышается риск возникновения кариеса и воспаления пародонта, что может привести к болезненным ощущениям. Нина...
 
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