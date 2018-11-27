Глава ЕАА пояснил, почему американцы долго не подписывали контракт на матч Европа - США в Минске

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук провел рабочую встречу с главой Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свеном Арне Хансеном, сообщает пресс-служба Минспорта.

Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

В переговорах также приняли участие председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский и главный тренер национальной команды Юрий Моисевич.

Стороны обсудили детали подготовки к легкоатлетической матчевой встрече Европа — США, которая 9−10 сентября 2019 года пройдет в Минске на стадионе «Динамо».

Предполагается, что участие в ней примут лучшие атлеты.

Как рассказал Свен Арне Хансен, он рад тому, как активно в последние годы легкая атлетика развивается в Беларуси.



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

— Я вижу, что этот вид спорта в вашей стране интересен людям разных возрастов, а Минский полумарафон вообще производит самое благоприятное впечатление. К тому же у вас построен великолепный стадион, на котором можно проводить легкоатлетические соревнования самого высокого ранга, — сказал глава ЕАА.

Он также отметил, что до недавнего времени камнем преткновения была позиция США: американцы долго не подписывали контракт, но в итоге все бюрократические нюансы были решены.

Хансен заметил, что некоторых смущало то обстоятельство, что встреча пройдет накануне чемпионата мира в Катаре, но на самом деле это будет прекрасная репетиция перед мировым первенством.

Сергей Ковальчук подчеркнул, что для Беларуси проведение матчевой встречи такого уровня — дело важное и ответственное.



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

— Я уверен, эти соревнования привлекут большое внимание со стороны любителей и знатоков легкой атлетики и спорта в целом. Объединив усилия государственных органов и общественных организаций, мы проведем матчевую встречу на самом высоком уровне, — сказал министр.

Кроме того, Хансен выразил надежду, что такие матчи будут проходить раз в два года:

— Следующую встречу собираются принять американцы. Не исключено, что в 2023 году сильнейшие легкоатлеты США и Европы вновь соберутся в Минске.

Вадим Девятовский выразил надежду, что белорусы получат максимально возможное представительство.



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

— Кто-то сможет пробиться в состав европейской сборной и сам, но если нескольким ребятам для этого не хватит совсем чуть-чуть, думаю, им пойдут навстречу. Правда, позиция Европейской ассоциации жесткая: для участия в таких соревнований спортсмены должны обладать соответствующем уровнем результатов. Ассоциация намерена сделать матчевые встречи континентов турниром топового уровня. Я рад, что эта история начнет свой отсчет на «Динамо», — сказал Девятовский.



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

По регламенту участие в соревнованиях примут по четыре сильнейших атлета в каждом виде (в соответствии с показанными в сезоне результатами) с каждой стороны. В основном это будут беговые виды от 100 до 3000 метров.

Как сказал председатель БФЛА, сейчас обсуждаются кандидатуры послов-спортсменов из числа мировых звезд, которые будут продвигать идею проведения в Минске матчевой встречи, а после они и сами выйдут на дорожку стадиона «Динамо».