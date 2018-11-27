Легендарный глухонемой путешественник Владимир Ярец посетил Кобрин

На Кобринщине немало людей, которыми мы можем гордиться. Один из таких – Владимир Ярец, выпускник Кобринской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха, глухонемой путешественник, который за 52 года путешествий на мотоцикле проехал 950 тыс. км. 25 октября по дороге в Минск он заглянул в родную школу.





История этого удивительного человека началась 5 мая 1941 года. Мальчик родился абсолютно здоровым и мог бы полноценно расти и развиваться, если бы не случилась беда. Мама положила годовалого Володю на печь, а сама вышла подоить корову. Вдруг рядом с домом разорвался снаряд, ребенок упал на пол. После этого перепуганная мама обнаружила, что малыш оглох…

Потеря слуха не помешала мальчику расти любознательным и подвижным. В школе он с удовольствием изучал математику, любил физкультуру. Но все отходило на второй план во время уроков географии. За изучением карт Володя мог просиживать часами, воображая дальние страны. Атлас мира стал настольной книгой, а путешествия – большой мечтой.

После окончания Кобринской специальной школы-интерната Владимир Ярец поступил в Минское ремесленное училище. В 1963 году устроился слесарем-инструментальщиком на мотовелозавод. Там он понял, что на мотоцикле хочет покорить мир. Но купить его мог только тот, у кого было водительское удостоверение, а глухонемым его не выдавали. Тогда Владимир отправился в Киев, где купил мопед «Ява», ездить на котором можно без прав. На нем в 1967 году он и осуществил свое первое путешествие. Маршрут через 18 городов длиною в 7800 км Владимир Ярец преодолел за месяц. В каждом городе путешественник делал фотографии, отмечая свой путь на карте. По возвращении назад он пришел в отделение ГАИ, где ему разрешили сдать экзамен, после которого выдали права. Это было счастье! Теперь для Владимира были открыты все дороги.







Сначала путешествия мужчина планировал на время отпуска. Но потом понял, что этого времени для освоения новых стран ему очень мало. К 1969 году он накопил денег, уволился с работы и отправился навстречу приключениям. Минимум одежды, палатка и огромная жажда увидеть как можно больше – всё, что нужно было путешественнику. В дороге Владимир зарабатывал выставками своих фотографий, которые расклеивал на стенах зданий и в переходах метро. Немного помогало Общество глухих. Порой бывало тяжело, но замкнуться со своим недугом в четырех стенах было бы еще тяжелее. Путешествие длиною 36 тыс. км через весь СССР Владимир совершил за 148 дней. Ему покорились 15 республик.

Идеей кругосветного путешествия Владимир Ярец загорелся в 1997 году после посещения Польши. С тех пор за его плечами не только Европа и Азия, но и Америка, почти каждый штат США, Австралия, часть Африки. 27 раз Владимир преодолевал расстояние на самолете, 64 — на теплоходе. Путешественник сменил три мопеда, четыре мотоцикла «Ява» и два BMW. Карта мира теперь полностью изрисована стрелочками и значками, ее практически можно составить из фотографий, сделанных Владимиром в пути.

– Мир не без добрых людей, – пишет на листочке путешественник. – Они мне очень помогали, кормили, пускали переночевать, ничего не требуя взамен.

Особенно благодарен Владимир Ярец тем, кто помог ему после страшной аварии в 2003 году в США. Там в его мотоцикл влетел грузовик. Владимир получил множественные переломы, ушибы и почти неделю не приходил в сознание. Неравнодушные люди не только оплатили лечение, но и подарили новый мотоцикл BMW, а побитую «Яву» отправили в один из музеев. С тех пор Владимир еще более осмотрительным и осторожным на дорогах.

Когда-то мечтой Владимира было попасть в Книгу рекордов Гинесса. Мужчина даже побывал в штаб-квартире в Лондоне, дал интервью. Но пока ответа до сих пор не дали. Правда, сейчас глухонемой путешественник к этой мечте охладел. Его обклеенный значками, флажками, картами и фотографиями мотоцикл узнают на улицах чуть ли не в каждой стране мира. Друзья у Владимира Ярца – по всему свету. Нужно ли после этого какое-то другое подтверждение его путешествиям?







Увидели его и в Кобрине. Совершая путешествие по маршруту Каунас (Литва) – Минск, он не мог не заглянуть в родную школу. Некоторое время — и Владимир Ярец снова в пути. Теперь уже в Минск, где его ждут сыновья Владимир и Юрий.

– На этом я закончу свои путешествия, – подводит итог Владимир Алексеевич. – В моем возрасте уже хочется покоя и комфорта. А из активной жизни разве что зарядку по утрам оставлю.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКАХ автора: Владимир Ярец посетил родную школу.