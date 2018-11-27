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Новые вакансии — в новой «Санте»

28.11.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Масштабное строительство в районе бывшего «военного городка» подходит к своему завершению – скоро здесь откроет свои двери новый магазин «Санта», который принесёт на рынок труда Кобринщины новые рабочие места. Представители ООО «Санта Ритэйл» при поддержке управления по труду, занятости и социальной защите провели в райисполкоме собеседование с потенциальными соискателями.

Новые вакансии — в новой «Санте»

Магазин добавит на кобринский рынок труда около 40 рабочих мест, среди которых администратор, продавец, грузчик, заведующий производством, кондитер, повар, кухонный рабочий и другие вакансии. На собеседование пришли более 40 человек, причём фактически безработными из них являлись лишь некоторые – многие искали рабочее место поближе к дому или просто подбирали более привлекательные условия труда.

— Это будет магазин с торговым залом площадью около 400 квадратных метров, на данном объекте планируется также осуществлять собственное производство хлебобулочных изделий, салатов, суши и роллов, также в планах цех полуфабрикатов и пиццерия, — рассказывает начальник отдела кадров ООО «Санта Ритэйл» Людмила Игнатович. – Планируемое время открытия – в конце текущего года.

Как подчеркнули наниматели, кобринчане, которые пришли на собеседование, в большинстве своём были позитивно настроены на работу, многие выражали готовность обучаться и повышать свою квалификацию. Что же предлагает новый наниматель взамен? Социальный пакет, профсоюз, стабильные заработок и занятость, многолетняя репутация компании на рынке, перспектива карьерного роста –такой набор делает работу в новой «Санте» весьма привлекательной.

Дарья, 28 лет:

— Я пришла устраиваться на работу кондитером, это соответствует моей специальности, чего нельзя сказать о моей нынешней работе. Предлагается нормальная зарплата, я считаю, что это – хорошее предложение. Тем более – рядом с домом.

Ольга, 36 лет:

— Пришла устраиваться кухонным рабочим или продавцом, в любом случае могу отметить, что предлагаются хорошие условия, удобный график. Большинство из тех, кто пришёл сегодня на собеседование, из «заречной» части нашего города, где новые рабочие места придутся очень кстати.

С каждым из претендентов, вне зависимости от предложенной вакансии, велась доверительная беседа, в ходе которой выяснялись личные предпочтения и соответствие квалификации потенциальных работников требованиям нанимателя. Представители ООО «Санта Ритейл» записали контактные данные всех соискателей. А те, кто смог заинтересовать работодателя, совсем скоро вольются в коллектив нового магазина.

Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКЕ автора: момент собеседования.

 
 
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Новые вакансии — в новой «Санте»
 
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