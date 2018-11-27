ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Агромаш»: цифры, которые радуют

28.11.2018 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Свой профессиональный праздник — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса — отметил коллектив и ветераны ОАО «Кобринский завод агропромышленного машиностроения» в Кобринском Дворце культуры.

«Агромаш»: цифры, которые радуют

Приветственный адрес от имени районной власти с пожеланием заводу процветания зачитал заместитель председателя райисполкома Сергей Денисюк. Слова признательности работникам предприятия высказал председатель Кобринского районного Совета депутатов Иван Довжук, который наградил Почетной грамотой Кобринского районного Совета депутатов инженера по охране труда Игоря Жолудя.

С анализом работы за 10 месяцев перед коллективом выступил директор завода Виктор Белоус. Он отметил, что в сравнении с прошлым годом количество произведённой продукции предприятия увеличилось на 23%. Наиболее трудоемким участком работы является производство жгутов проводов для автотракторного электрооборудования. На предприятии разработаны и запущены в серийное производство 566 наименований жгутов, которые в основном реализуются на ОАО «МТЗ». Среднемесячный объём производства жгутов проводов для автотракторного электрооборудования составил 447,6 тысячи рублей, увеличившись к прошлому году на 131%.

Виктор Григорьевич подчеркнул, что проблем с реализацией продукции у предприятия нет. Объемы в 12-13%, которые есть на складах, быстро реализовываются. Экспорт товаров уже сравнялся с прошлым годом. Средняя величина заработной платы на предприятии составила 890 рублей, что на 21% выше прошлогодней.

Лучшие сотрудники завода в этот день были награждены грамотами и благодарственными письмами. Поздравил коллектив и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Лазарчук, вручив Почётные грамоты лучшим работникам завода.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.  

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА СНИМКЕ автора: Виктор Белоус вручает заслуженные награды работникам завода. сегодня на предприятии трудится около 250 работников.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Агромаш»: цифры, которые радуют
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава ЕАА пояснил, почему американцы долго не подписывали контракт на матч Европа - США в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика