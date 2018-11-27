«Агромаш»: цифры, которые радуют

Свой профессиональный праздник — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса — отметил коллектив и ветераны ОАО «Кобринский завод агропромышленного машиностроения» в Кобринском Дворце культуры.





Приветственный адрес от имени районной власти с пожеланием заводу процветания зачитал заместитель председателя райисполкома Сергей Денисюк. Слова признательности работникам предприятия высказал председатель Кобринского районного Совета депутатов Иван Довжук, который наградил Почетной грамотой Кобринского районного Совета депутатов инженера по охране труда Игоря Жолудя.

С анализом работы за 10 месяцев перед коллективом выступил директор завода Виктор Белоус. Он отметил, что в сравнении с прошлым годом количество произведённой продукции предприятия увеличилось на 23%. Наиболее трудоемким участком работы является производство жгутов проводов для автотракторного электрооборудования. На предприятии разработаны и запущены в серийное производство 566 наименований жгутов, которые в основном реализуются на ОАО «МТЗ». Среднемесячный объём производства жгутов проводов для автотракторного электрооборудования составил 447,6 тысячи рублей, увеличившись к прошлому году на 131%.

Виктор Григорьевич подчеркнул, что проблем с реализацией продукции у предприятия нет. Объемы в 12-13%, которые есть на складах, быстро реализовываются. Экспорт товаров уже сравнялся с прошлым годом. Средняя величина заработной платы на предприятии составила 890 рублей, что на 21% выше прошлогодней.

Лучшие сотрудники завода в этот день были награждены грамотами и благодарственными письмами. Поздравил коллектив и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Лазарчук, вручив Почётные грамоты лучшим работникам завода.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА СНИМКЕ автора: Виктор Белоус вручает заслуженные награды работникам завода. сегодня на предприятии трудится около 250 работников.