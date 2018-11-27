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В Дивинском цехе переработки древесины ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» монтируют новую линию

28.11.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Новые мощности для экспорта

С сентября нынешнего года в Дивинском цехе переработки древесины ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» ведутся пусконаладочные работы – здесь монтируют новую дорогостоящую производственную линию по переработке древесины.

В Дивинском цехе переработки древесины ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» монтируют новую линию

Как рассказал главный инженер лесхоза Сергей Савлюк, покупка новой линии связана с запретом с 1 января текущего года на экспорт круглого леса. Чтобы не упустить рынки сбыта за границей, необходимо было наращивать мощности и полностью переходить на выпуск готовых пиломатериалов.  

Линия словенского производства была приобретена за средства лесхоза. Новое оборудование достаточно мощное, если за месяц весь цех перерабатывал 2000-2200 куб. м круглого леса, то одна эта линия будет перерабатывать 3000 куб. м.

По словам главного инженера, на линии будет проходить полный цикл переработки дерева — от кругляка до доски необходимых размеров. Для обслуживания линии планируется создание до 15 новых рабочих мест.

Производство пиломатериалов безотходное – к линии монтируют щепоруб, который будет перерабатывать отходы производства в щепу, она, как и пиломатериалы, также идёт на экспорт. Есть задумка в ближайшие годы провести в цеху модернизацию таким образом, чтобы щепу можно было прессовать в брикеты.

Для пуска линии осталось завершить некоторые строительные работы.

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА СНИМКЕ автора: (слева направо) инженер лесхоза Сергей Савлюк, инженер производственного отдела лесхоза Алла Марковская, начальник Дивинского цеха Иван Смехович.

 

 
 
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В Дивинском цехе переработки древесины ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» монтируют новую линию
 
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