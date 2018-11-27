Ночью в среду в Беларуси будет до 13 градусов мороза

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Ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами будут слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный слабый.Столбик термометра ночью покажет -4... -10, при прояснениях — 11-13 градусов мороза. Днем ожидается 1-7 ниже нуля.