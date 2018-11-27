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Откровения проститутки: многие мужчины сейчас торгуются, словно на базаре помидоры покупают

28.11.2018 11:40 — Разное | UDF  
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Фото с сайта minsknews.by
О том, что подтолкнуло молодую женщину заняться проституцией, — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

С Жанной* мы познакомились в ходе очередного милицейского рейда: правоохранители задержали ее вместе с коллегой на съемной квартире на пр. Победителей.

— Я в паре редко работаю — не люблю, — рассказывала Жанна, пока на ее напарницу участковый составлял административный протокол. — Знакомая позвонила и сказала, что есть такой заказ. А мне деньги как раз позарез нужны… Вот и согласилась на свою голову.

В милицию в качестве правонарушительницы 27-летняя уроженка Гомельщины попала не первый раз.

— Раньше обходилось штрафами. Куда хуже, если сутки дадут, — призналась она.

С самого начала беседы стало очевидно: Жанна — весьма одинокий человек, порой ей даже не с кем парой слов перекинуться. Да и жизнь женщину изрядно потрепала. Видимо, поэтому она так легко шла на разговор.

Родилась Жанна в небогатой семье. Мама умерла, когда ей не было и пяти лет. Отец стал часто выпивать, приводил в дом кого попало.

— Случалось, забывал меня даже из садика забрать. Или приходил туда подшофе и уже со мной шел догоняться в ближайшую пивнуху. Пока он пил, я, сидя на подоконнике, играла с мухами. Еще в детстве пообещала себе, что у моих детей все будет по-другому.

Окажись девочка в такой ситуации сегодня, ее признали бы находящейся в социально опасном положении, а может, и вовсе незамедлительно забрали бы на гособеспечение. Но мы говорим о событиях, происходивших более 20 лет назад. Отец ее работал в газовой службе, зарплату по деревенским меркам получал неплохую, а то, что пьет… В деревне это не редкость.

Откровения проститутки: многие мужчины сейчас торгуются, словно на базаре помидоры покупают

— Доходило порой до того, что за день он с дружками спускал всю зарплату и мы весь месяц жили впроголодь, — с отвращением вспоминает Жанна. — Одежды у меня было мало, да и ту давали соседи или знакомые. Девчонки, бывало, зовут на дискотеку, а мне надеть нечего. Или денег на входной билет нет. Истинные причины стыдно было назвать, поэтому всякие отговорки придумывала. Пока все веселились, я корпела над учебниками. Училась, в принципе, неплохо. Тогда у меня была одна цель — поступить и уехать подальше от этого нескончаемого кошмара.

После девяти классов Жанна поступила в педколледж. Домой ездила редко. Однажды в парке познакомилась с Сашей. Юношеская влюбленность закончилась походом в загс и роддомом. Жанне тогда едва исполнилось 19.

Новые родственники не приняли девушку, посчитали ее недостойной их Саши: дурная наследственность, отсутствие высшего образования, да и ребенок, мало ли, нагулянный.

Молодая семья ютилась по съемным квартирам. Глава семейства работал в компании, принадлежащей отцу, часто пропадал у родителей.

— Со временем заметила, что Саша стал ко мне охладевать, — продолжает собеседница. — Когда сыну было полтора годика, я выяснила, что у мужа есть другая.

Сперва Жанна подалась в отчий дом, но там оказался самый настоящий притон, находиться с маленьким ребенком в таком месте было просто небезопасно. Тогда она поехала в Минск, где ее согласилась приютить приятельница по колледжу Лена, которая училась в университете и снимала небольшую квартиру на окраине.

— На детское пособие было не прожить, поэтому по ночам убирала офисы. А за Арсением присматривала Ленка. Жили скромно, но дружно. Она же уговорила меня поступить на заочку в педагогический. Когда Арсений пошел в ясли, устроилась работать по специальности — неподалеку от дома в детском саду требовался воспитатель. Тогда поняла, как ненавижу свою профессию: постоянный шум и капризы чужих детей… Они из меня за полдня высасывали все соки. К тому же не устраивала зарплата. Мой муж к тому времени на радость своей маме устроил личную жизнь с приглянувшейся ей барышней, а о нас с Арсением даже не вспоминал. Алиментов от него я тоже никогда не видела.

Жизнь Жанны изменил один телефонный звонок: объявилась ее школьная приятельница. Маша давно обосновалась в столице и жила на широкую ногу.

— Причем жила Маша одна. Вопрос напрашивался сам собой: откуда деньги? Та в ответ лишь улыбалась. Видя, что я перебиваюсь с копейки на копейку, предложила подзаработать: составить ей компанию на свидании. Она это так преподнесла. Потом выяснилось, что ее постоянный клиент был с компаньоном, который категорически против любви за деньги. И пока те в соседней комнате занимались своим делом, я вела с ним светскую беседу, за что и получила вознаграждение в 50 долларов.

Откровения проститутки: многие мужчины сейчас торгуются, словно на базаре помидоры покупают

Жанна сперва осуждала приятельницу, считая, что торговать своим телом как минимум низко. Но у маленького Арсения диагностировали гипоплазию обеих почек, врачи делали не лучшие прогнозы. Обезумевшая от горя мать решила отвезти сына на обследование в Москву. А где деньги взять? Жанна не придумала ничего лучше, как позвонить Маше и попросить ее поделиться клиентами.

— Первое время было противно, — вспоминает собеседница. — Во время такой своей работы представляла больного сына. Уверяла себя, что еще пару раз — и всё, завяжу навсегда.

В Москве доктора лишь подтвердили страшный диагноз мальчика. Теперь раз в год он проходит лечение в профильной клинике, но улучшений, увы, нет. А работа путаны Жанну увлекла…

— Мне захотелось дать сыну всё и сразу, не дай бог его скоро не станет, — говорит Жанна. — Уволилась из детсада, стала работать сама на себя. Пока обслуживаю клиентов, с Арсением сидит Лена, теперь я плачу ей за это. Себе цену знаю, никогда не займусь сексом задешево. Некоторые ведь и за бутылку вина готовы отдаться. Мой прайс в валюте и зависит от того, чего клиент хочет. Многие мужчины сейчас торгуются с пеной у рта, словно на базаре помидоры покупают, а не услугу заказывают. Жадный мужик пошел…

Жанна не относит себя к числу элитных проституток, называет среднестатистической. Мол, те шибко гламурные и лощеные, у нее попросту столько времени нет на всякие SPA и салоны красоты. Элементарный уход за собой, включая маникюр/педикюр, — вот и всё. А к полноте, по ее словам, не склонна от природы.

— Вы ж не подумайте, что на проституток деньги так и сыплются, — перевела разговор собеседница. — Каждый новый клиент — определенный риск. Этим человеком может оказаться психически неуравновешенный маньяк, или садист, или наркоман, или какой-нибудь пьяный… Некоторые девочки после «смены» в церковь идут Бога благодарить за то, что позволил еще пожить на этом свете. Однажды и меня клиент поколотил, даже бычок об руку затушил — пришлось татуировку на месте ожога делать. Почему избил? Да перебрал лишнего и бывшую жену во мне разглядел, которая гулящей была. Если бы он тогда не отвлекся на телефонный звонок, кто знает, чем это все закончилось бы. Есть еще один неприятный момент — всякие болячки. Некоторые клиенты категорически против какой-либо контрацепции, зато платят щедро! А последствия… как русская рулетка, в общем. Еще бывает, что нам часто не платят за услуги, при этом клиент может нагло ухмыляться: мол, иди, заявление в милицию накатай. Поэтому теперь деньги беру вперед.

Недавно у Жанны стала налаживаться личная жизнь: появился кавалер, на которого у женщины большие планы. Разумеется, тот даже не догадывается, чем занимается его пассия. Свое отсутствие по ночам она объясняет работой в казино.

— А завязать не думала? Найти нормальную работу, свить семейное гнездышко, заниматься здоровьем сына…

— Может быть, когда-нибудь… Проституция затягивает. Сама планирую свой рабочий график, ни от кого не завишу. В общем, меня всё устраивает.

По словам Жанны, большую конкуренцию опытным проституткам составляет «зеленая» молодежь. Говорит, те берут недорого. Хотя и на возрастных дам спрос тоже есть, одна из таких перешагнула 60-летний рубеж. Некоторые выходят на панель семейным подрядом, дочки-матери. Причем главы их семейств прекрасно знают, чем те промышляют…

***

Многие девушки легкого поведения объясняют свою «профессиональную» деятельность семейными неурядицами, проблемами с близкими, пытаясь таким образом оправдать себя и данный способ заработать на жизнь. Но есть и другая сторона медали — криминальная. Она может разрушить жизни многих людей, вовлеченных в этот «бизнес». Вот что говорят по этому поводу представители милиции.

— Помню, лет пять назад жрицы любви проходили потерпевшими по уголовному делу. Парни вывезли их в Минский район, где издевались над ними, а одной даже плеснули в глаза кислотой — девушка потом долго лечилась, — рассказал заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Грачев. — И такие случаи нападения, издевательств над дамами, занимающимися проституцией, не единичны. Порой их клиенты находятся в невменяемом состоянии из-за выпитого алкоголя или принятых наркотиков и не контролируют своих действий. Но пострадавшие предпочитают умалчивать о таких фактах и не идут в милицию писать заявления, боясь, что их самих привлекут к ответственности за занятие проституцией.

Были случаи, к нам обращались родители девушек, которые выезжали на работу за границу (разумеется, для оказания интим-услуг), и рассказывали, что через несколько лет их дочери возвращались в отчий дом, имея серьезную алкогольную зависимость. Ничего удивительного: ведь в основном они поджидали своих клиентов в питейных заведениях.

К счастью, стали единичными факты, когда жрицы любви становятся фигурантками уголовных дел за заражение вирусом иммунодефицита человека (ст. 157 УК Республики Беларусь). И в этом есть заслуга медиков, которые предупреждают своих пациентов об ответственности.

*Имя героини изменено по этическим соображениям.

 
Теги: Минск
 
 
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С Жанной* мы познакомились в ходе очередного милицейского рейда.
 
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