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Авария с участием машины "Стрелы" попала на видео
Авария, которая произошла вчера в вечерний час пик на проспекте Независимости в Минске, попала на видео. Его разместил читатель Onliner с ником KurtianS.
Видно, как автомобиль «Стрелы» выезжал на проспект. В этот момент автобус, двигавшийся со стороны улицы Филимонова, врезался в Renault, пропускавший служебную машину. От удара Renault отбросило на Chrysler ДПС.
Напомним сведения, предоставленные ГАИ Минска: «Автомобиль спецподразделения ДПС „Стрела“ двигался со стороны внутреннего кольца МКАД в направлении проспекта Независимости. В целях обеспечения беспрепятственного проезда транспорта делегации инспектор остановился с включенными проблесковыми маячками, перекрыв тем самым две полосы движения. Затем автобус, двигавшийся в крайней левой полосе, совершил наезд на автомобиль Renault, который остановился в соответствии с требованиями ПДД. От удара Renault отбросило на автомобиль ГАИ».
В результате ДТП никто не пострадал.
А вот запись с другого регистратора, ее опубликовал на форуме Onliner пользователь BullBash1. Машину «Стрелы» не видно, зато можно оценить действия водителя Renault и водителя автобуса. Оба движутся по проспекту Независимости со стороны улицы Кирилла Туровского в направлении МКАД. Разрешенная скорость на этом участке проспекта — 80 км/ч.
Два ряда справа остановились — пропускают автомобиль «Стрелы», который выехал на проспект с внутреннего кольца МКАД с включенными маячками. Видят ли эту машину водители Renault и автобуса? Не факт — им могли мешать остановившиеся авто. Водитель Renault перестраивается в крайний левый ряд, по которому едет автобус, и тормозит. Водитель МАЗа не успевает остановиться и врезается в Renault, выталкивая его на Chrysler.
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Ситуацию для Onliner прокомментировал Юрий Краснов, преподаватель Республиканского института профессионального образования (ранее — сотрудник спецподразделения ДПС «Стрела»).
— Водитель спецтранспорта поэтапно подъезжал вперед, убеждаясь, что его видят и ему уступают дорогу, — считает Юрий Краснов. — Можно предположить, что, если бы водитель Renault не перестроился перед автобусом, ничего бы не случилось. Также стоит отметить недостаточное внимание к дорожной обстановке со стороны водителя автобуса: даже если он не видел специальные световые сигналы, то стоило обратить внимание на стоящие в двух полосах транспортные средства и снижать скорость при подъезде к потенциально опасному месту.
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Авария, которая произошла вчера в вечерний час пик на проспекте Независимости в Минске, попала на видео.
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