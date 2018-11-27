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Белнефтехим подтверждает импорт нефти в 2019 году на уровне 18 млн тонн

28.11.2018 11:45 — Разное | Интерфакс  
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Концерн "Белнефтехим" подтверждает объем импорта нефти из РФ  в 2019 году для переработки на белорусских НПЗ на уровне 18 млн тонн.

"Поставки нефти регулируются межправительственными соглашениями, и на 2019 год у нас сохраняется объем поставки нефти для переработки в размере 18 млн тонн", - сообщил журналистам в среду в Минске заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Он отметил, что данные договоренности сохраняют свою актуальность вне зависимости от исхода продолжающихся с Россией переговоров по механизму компенсации Минску издержек в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Отвечая на вопрос о позиции белорусских НПЗ в случае отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр на начало следующего года, В.Сизов сказал: "Поставки нефти в объеме 18 млн тонн соответствуют нашим техническим возможностям и оптимальному режиму переработки нефти".

По его словам, переговоры с российской стороной по условиям компенсации издержек Минска за налоговый маневр продолжаются. "Думаю, в ближайшее время, возможно, будут комментарии. Пока не готов", - сказал В.Сизов.

Как сообщалось, Минфин Беларуси оценивает потери белорусского бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году на уровне $300 млн. Концерн "Белнефтехим" сообщал, что цена поставок нефти в Беларусь в связи с началом реализации маневра вырастет более чем на $20 за тонну. Минск и Москва ведут переговоры о механизме компенсации издержек белорусской стороны. В качестве основных вариантов рассматриваются межбюджетный трансферт и корректировка цены поставок нефти в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Концерн "Белнефтехим" подтверждает объем импорта нефти из РФ  в 2019 году для переработки на белорусских НПЗ на уровне 18 млн тонн. "Поставки нефти регулируются...
 
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