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Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года

28.11.2018 11:33 — Разное | Интерфакс  
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

Как указано на сайте парламента, постановление подписано 28 ноября.

В тексте документа сказано: "Согласно пункту 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года".

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Верховная Рада проголосовала за это постановление вечером 26 ноября, после голосования за введение военного положения в стране.

Президент Украины Петр Порошенко принял решение сократить срок действия военного положения с 60 суток до 30, чтобы не препятствовать началу президентской кампании в установленные сроки.

 
 
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении выборов президента Украины на 31 марта 2019 года. Как указано на сайте парламента,...
 
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