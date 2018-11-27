Хорошо забытое старое: в Лос-Анджелесе дебютировал Porsche 911 нового поколения

Panamera, Cayenne, Taycan грядущий? «Настоящий Porsche» в этом мире только один — это давно ставший культовым и одним из величайших в истории спорткар 911! По крайней мере, так вам скажут пуристы, на что имеют полное моральное право — и сегодня у них очередной повод для радости, ведь на специальном показе перед открытием автосалона в Лос-Анджелесе публике представлено новое, уже восьмое по счету поколение легендарной модели Porsche.





Новое купе серии 992 представлено 55 лет спустя после показа самого первого 911-го. Икона стиля Porsche, как и ожидалось, сохранила хорошо знакомый облик, а главные изменения — в мелочах. Чуть длиннее стал передний свес, появились матричные фары и выдвижные дверные ручки, переработаны передние воздухозаборники, стали шире колесные арки, но проще всего отличить новый 911 от прежнего можно по корме со светодиодной полоской между фонарями, продольными ребрами и двумя вертикальными полосками стоп-сигналов.





В салоне — более угловатая передняя панель, новая комбинация приборов, в которой осталась только одна классическая шкала (тахометра) с дисплеями по бокам, а также укрупненный до 10,9 дюймов экран мультимедиа-системы. У ездовой электроники появился новый режим Wet для движения по мокрой дороге.





У нового 911 расширена передняя колея и перенастроена подвеска — к слову, теперь даже для базовых версий «двухдверки» за доплату будет доступно полноуправляемое шасси. Пока, собственно, представлены две модификации — Carrera S и полноприводная Carrera 4S, сохранившие трехлитровый турбодвигатель от машины нынешнего поколения, в пару которому полагаются базовая 7-ступенчатая «механика» либо опциональный 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.





В обоих случаях мощность двигателя выросла на 30 сил (до 450 «лошадок»). Самой динамичной оказывается Carrera 4S, которая до 100 км/ч разгоняется за паспортные 3,6 секунды (с пакетом Sport Chrono можно снять еще 0,2 секунды). Максимальная скорость — 308 км/ч у Carerra S и 306 км/ч у Carerra 4S. Позже подоспеет и обычная Carrera, отдача мотора на которой вырастет с 370 до 385 лошадиных сил.





В Porsche уже начали прием заказов на новый 911, но первые покупатели получат машины не раньше лета следующего года. К слову, уже озвучены цены для российского рынка — от 7 749 000 рублей, то есть около 116 тыс. долларов по нынешнему курсу.