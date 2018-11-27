Посмотрите на фигуру 28-летней модели, которая обожает играть в баскетбол

Модель Дани Зайтц еще в школе считалась высокой девочкой и, казалось, была рождена для баскетбола. 28-летняя канадка рассказала, почему баскетбол для нее не просто игра, но еще и мощный воркаут.

Рост канадской красавицы — 182 сантиметра. До 16 лет Дани играла в баскетбол на позиции нападающего в родном городе Келоуна. С приходом в модельный бизнес Зайтц забросила баскет, а в 21 год переехала в Нью-Йорк.

— Там я смотрела на парней, которые играли на спортивных площадках, и однажды попросила присоединиться, — приводит слова Дани Shape.com . — Я осознала, что действительно обожаю баскетбол!

Теперь Дани Зайтц организовывает ежемесячные встречи Lady Ballerz для девушек, которые хотят научиться играть в баскетбол. У команды даже есть свой тренер.

— Многие из наших игроков — это модели, поэтому я постоянно кричу на площадке: «Никаких фолов!». Нам не нужны синяки, — говорит Дани.

По словам 28-летней Зайтц, баскетбол делает ее уверенней во многих жизненных сферах.

— И вы не представляете, какой это мощный воркаут, вплоть до того момента, пока не начнете развязывать шнурки и не почувствуете истощение. Ваши плечи и голени будут гудеть, но вы заметите это только после. Во время игры вы слишком сосредоточены и поглощены эмоциями.

Дани считает баскетбол отличным вариантом для поддержания формы, потому что им можно заниматься даже в путешествиях.

— Вам достаточно взять в поездку мяч, кроссовки и продолжать тренировки.