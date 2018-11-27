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В Мозыре парень задержал серийного грабителя

28.11.2018 12:07 — Разное | БелТА  
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В Мозыре парень задержал серийного грабителя
Фото Екатерины Юрченко

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре 26-летний местный житель Павел Колоцей задержал серийного грабителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

События разворачивались в темное время суток. Молодой человек ехал по улице Калинина райцентра и увидел активно жестикулирующую женщину. Парень остановился, вышел из машины. "Женщина сказала, что грабят, сережки срывают. Я сразу побежал за грабителем. Стало страшно, когда его уже поймал, мало ли что", - рассказал Павел Колоцей.

Дожидаться приезда милиции парень не стал, спешил на встречу. "Задержанного оставил "на попечение" родственникам женщины. Они передали его представителям департамента охраны", - пояснил Виталий Пристромов.

Задержанным оказался ранее судимый 37-летний мозырянин. Его жертвами на момент задержания стали две пожилые женщины, которые лишились денег и ювелирных украшений. В отношении грабителя Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Павла Колоцея поблагодарил и поощрил начальник Мозырского РОВД Виктор Гончаров.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре 26-летний местный житель Павел Колоцей задержал серийного грабителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
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