Овсяные хлопья быстрого приготовления сегодня весьма популярны, прежде всего благодаря незначительному времени, затраченному на их приготовление. Так, для приготовления одних затрачивается около трех минут, а другие достаточно залить кипятком. Овес содержит в себе такие полезные вещества как клетчатка, ненасыщенные жирные кислоты, микроэлементы (железо, кальций, калий,фосфор и цинк), витамины (А, B1, B6, E, К, РР). Овсяная каша улучшает пищеварение, способствует укреплению сосудов, понижает уровень холестерина.

Что же полезнее, овсяные хлопья быстрого приготовления либо цельная крупа? Давайте разберемся.

В процессе производства каши быстрого приготовления крупа очищается от оболочек и зародыша, шлифуется, измельчается и предварительно пропаривается или проходит обработку высоким давлением. В результате теряется масса полезных веществ, которые содержатся именно в оболочке и зародыше зерна, а остается большое количество крахмала, быстро усваиваемого организмом. Конечным же продуктом распада является сахар, что представляет собой некоторую нагрузку на работу поджелудочной железы и повышает риск развития диабета. Кроме того, калорийность такого блюда достаточно высока.

Не стоит забывать, что в кашах быстрого приготовления есть добавки, препятствующие слеживанию, различные подсластители и ароматизаторы.

Чтобы получить пользу для организма от употребления овсяной каши, конечно, лучше ее приготовить из цельных злаков.

О.ФИНСКАЯ, врач-гигиенист ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».