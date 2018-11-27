БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в городе зарегистрировано 3 брака, все — в Смолевичском отделе загс.
Впервые вступили в брак Юрий Шлыкевич и Евгения Родцевич.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
На селе зарегистрировано 4 рождения детей.
В Драчковском сельисполкоме:
рождение дочери Алины зарегистрировали Андрей и Елена Микутель из д. Петровичи;
Валентин и Инна Буистовы из д. Заречье зарегистрировали рождение первенца, дочери Софии.
В Заболотском сельисполкоме Валерий и Анастасия Гордиевские из д.Загорье зарегистрировали рождение второго ребенка в семье, сына Ивана.
В Плисском сельисполкоме рождение второго ребенка, сына Мирослава, зарегистрировали Александр и Юлия Сидоркевичи из пос. Октябрьский.
В Смолевичском отделе загс зарегистрировано 3 рождения детей:
Александр и Надежда Шеремет зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, дочери Виктории;
рождение сына Арсения зарегистрировали Юрий и Ирина Бубневичи;
Петр и Рада Романовы зарегистрировали рождение первенца, сына Захара.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
За истекший период в районе зарегистрировано 10 смертей.
Три смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс. По одному человеку ушли из жизни в Драчковском, Заболотском, Зеленоборском, Курганском, Озерицко-Слободском, Пекалинском и Усяжском сельсоветах
Жодинским и Плисским сельисполкомами смерти не зарегистрированы.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).