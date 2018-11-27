В субботу, 1 декабря, с 9.00 до 12.00 по телефону 54-403 «прямую линию» будет проводить заместитель председателя Смолевичского райисполкома Андрей Михайлович Саскевич.
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«Прямая линия»
28.11.2018 — Разное | Смалявiцкi край
В субботу, 1 декабря, с 9.00 до 12.00 по телефону 54-403 «прямую линию» будет проводить заместитель председателя Смолевичского райисполкома Андрей Михайлович Саскевич.
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В субботу, 1 декабря, с 9.00 до 12.00 по телефону 54-403 «прямую линию» будет проводить заместитель председателя Смолевичского райисполкома Андрей Михайлович Саскевич....
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