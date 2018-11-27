Работниками Смолевичского РОЧС проведены мониторинги объектов деревообработки: ИП «Мюникс», ООО «Смолмебель», ООО «А-стартдрев».

Руководителю ИП «Мюникс» указано на необходимость монтажа системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, переработки инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями норм, на недопустимость складирования горючих материалов в противопожарных разрывах, осуществление курения в специально оборудованных местах.

Руководителю ООО «Смолмебель» необходимо оборудовать производственные помещения системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, территорию убрать от горючих отходов, обеспечить членов ДПД самоспасателями, укомплектовать производственные цеха первичными средствами пожаротушения.

Руководителю ООО «А-стартдрев» указано на необходимость оборудования производственных помещений системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, освобождения эвакуационных проходов и выходов от готовой продукции, разработки общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности, организации противопожарных инструктажей с работниками, осуществления курения в специально оборудованных местах, укомплектования производственных помещений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами.

Руководители указанных организаций привлечены к административной ответственности.

Смолевичский РОЧС.