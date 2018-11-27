«В cоюз с друзьями»

Союз молодежи объединяет сотни тысяч энергичных, талантливых, инициативных, отзывчивых и креативных молодых людей по всей республике. Десятки тысяч являются бойцами студенческих и добровольческих отрядов, волонтерами движения «Доброе Сердце», членами Молодежных отрядов охраны правопорядка, имеют дипломы высшей степени международных олимпиад и творческих конкурсов, а так же имеют собственные научные разработки.

Союз молодежи – это большая семья друзей и единомышленников, которые не сидят, сложа руки, а сами готовы приложить свои силы и способности для того, чтобы сделать интереснее, ярче свою жизнь и жизнь своих сверстников.

Многие активисты ОО «БРСМ» показывают высокие результаты в различных сферах деятельности. Их достижения и благородные поступки, проявленное мужество и самоотверженность в чрезвычайных ситуациях являются примером для подражания.

В проект «В союз с друзьями» Смолевичского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи мы расскажем о школьных активистах, которые вступают в ряды общественного объединения, чтобы раскрыть свой потенциал, сделать больше добрых дел и стать примером для той молодежи, кто сомневается, нужно ли вступать в ряды самой массовой молодежной организации.

На примере Смолевичской районной гимназии видно, что ребята вступают в ряды Белорусского республиканского союза молодежи вместе со своими одноклассниками и друзьями. Среди активистов данного учреждения образования – самые разные учащиеся, с различными увлечениями и планами на будущее, но одинаково выбравшие членство в Белорусском республиканском союзе молодежи.



Ученица 9-го класса Яна Костренкова.

Любимые учебные предметы Яны – английский язык и математика. Если английский язык девушка изучает с первого класса, посещает специализированные курсы, занимается индивидуально, то математикой она дополнительно самостоятельно занимается дома, для этого ищет интересные учебники и задания.

Яна уверена, что, несмотря на такое углубленное изучение английского языка, ее будущая профессия не будет с ним связана. Интерес к изучению зарубежного языка основан на любви к путешествиям и желании побывать в какой-нибудь англоязычной стране.

Основным увлечением Яны, и даже больше, чем увлечением, как признается девушка, являются танцы, которыми она занимается уже девятый год. В пять лет родители привели ее в танцевальный клуб «Престиж» города Жодино, наверное, мама разглядела в ней творческие способности и интерес к танцам. Ведь в детстве каждый вечер девочка постоянно пыталась танцевать под телепрограммы, где звучала музыка.

Занималась в клубе бальными танцами Яна около шести лет, а потом перешла в студию танца «Голден степ» в Смолевичах, где осваивает современные танцевальные направления: вог, контемп, дэнсхолл. Из любимых Яниных направлений – контемп –современный сценический танец, который включает в себя различные направления. Он является полной противоположностью бальным танцам: натянутые носочки, хорошая растяжка, а главное, это направление, в котором можно рассказать свою историю. Поэтому это направление и пришлось по душе Яне: ей очень нравятся танцевальные номера со смыслом.

На танцевальных конкурсах, а их в жизни девушки было не мало, Яна выступает сольно, не раз занимала разные призовые места. На турнирах по бальным танцам сейчас Яна не может выступать в связи с возрастными ограничениями. Недавно она участвовала в проекте «Таленты краіны», но, к сожалению, не прошла кастинг, а также в телевизионном проекте «Уличные танцы» на РенТВ, который пока еще не вышел. Девушка уверена, что будь у нее другой номер, она обязательно бы прошла отбор на популярное украинское шоу, но сдаваться не собирается, и в следующем году попытается еще раз.

О важности призовых мест и участии в подобных конкурсах она говорит, что это стимулирует ее работать дальше и понимать, что все это не зря.

Танцы дарят девушке массу положительных эмоций и удовольствие, а иначе она бы ими не занималась четыре раза в неделю, а то и больше.

На будущее не загадывает, но думает, что станет экономистом. Она осознает важность получения высшего образования, поэтому планирует поступать в один из ведущих ВУЗов страны. В молодежный союз Яна вступила потому, что уверена: БРСМ – отличный путь к самореализации, а еще возможности помогать нуждающимся людям, которым нужна поддержка и которым хочется помочь, если есть такая возможность.

«В союз с друзьями» Яна, не сомневаясь, взяла бы своих одноклассниц Ренату Кириленко и Машу Падунович, которые, к слову, тоже пополнили ряды самой массовой молодежной организации страны.



Ученица 9-го класса Рената Кириленко считает себя разносторонней личностью. А еще она талантливый музыкант. Уже девятый год она параллельно с общеобразовательной школой учится в ГУО «Смолевичская детская школа искусств» по классу фортепиано, является постоянной участницей различных конкурсов. Из самых значимых побед – Гран-При на республиканском конкурсе в 2014 году и первое место на конкурсе старинной музыке в Москве в прошлом году.

В свое время она попробовала танцевать, рисовать, но музыка в ее жизни остается неизменной частью. Сейчас Рената осваивает игру на укулеле – это маленькая гавайская гитара. До этого ее одноклассница купила себе такой инструмент, и он покорил Ренату своим звучанием. Играть на инструменте Рената учится сама, ее желание подстегивает мечта научиться играть на гитаре.

Среди любимых предметов в гимназии – литература, математика, история. Рената относит себя к гуманитариям. Куда будет поступать, пока не решила. Но точно знает, что это не будет связано с точными науками.

Рената Кириленко уверена, что первичная организация Белорусского республиканского союза молодежи поможет сплотить старшеклассников гимназии. Она считает, что БРСМ – это союз, который сплачивает активную молодежь, и неважно с какого они класса, города, они помогают людям, делают много полезного и нужного.

– Когда ты делаешь добро, оно возвращается сторицей, – говорит Рената Кириленко. – Да, мы поздравляем ветеранов труда своей школы с праздниками, дарим им открытки, помогаем одиноким пожилым людям. Но я уверена, что помощь можно и нужно оказывать не только во время акций, но и по зову сердца. Вот, к примеру, идет старушка с тяжелыми сумками, а ты ей предлагаешь свою помощь.

С собой «В союз с друзьями» взяла бы больше ребят, ведь всегда приветствуются новые люди, главное, чтобы они были заинтересованы в будущем своей страны, или с ними было комфортно работать.



Учащаяся 9-го класса Ксения Гусева, недавно вступившая в ряды БРСМ, не скрывает радости по случаю данного события. Ведь для нее организация является хорошей возможностью еще лучше узнать свою страну, а также участвовать в разных акциях, направленных на помощь инвалидам, пожилым людям, детским домам и хосписам. Последним Ксения очень замотивирована. Совсем скоро она и ее друзья – члены БРСМ – посетят одно из таких учреждений.

Пока Ксения не определилась со своей будущей профессией, но она точно знает, какие предметы будут «идти с ней по жизни»: языки, литература и история. Последний предмет помогает Ксении и всем нам знать больше об истории нашей страны, о становлении нашего государства и развитии общества. Такой же интерес есть и к русской литературе и языку. Недавно она заняла1-е место в районе на олимпиаде по белорусскому языку. Помимо активной школьной деятельности, она занимается рисованием, музыкой, интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?» и, конечно же, много читает. Именно это занятие вдохновляет Ксению больше всего, так как книга дает то настроение, при котором хочется творить дальше: рисовать и играть на фортепиано.

Несмотря на то, что Ксения вступила в БРСМ совсем недавно, она уже помогает людям, которые нуждаются в помощи.



А вот ученица 9-го класса Мария Падунович, вступившая в данную организацию, еще не знает всех тонкостей, мероприятий, акций, но уже ждет возможности в них поучаствовать, а еще она хочет приносить пользу людям, гимназии, своей малой родине.

Мария также еще не выбрала профессию, но надеется, что сделает свой выбор в ближайшее время. Девушка всем сердцем полюбила математику, как и все ее родные, чья профессиональная сфера так или иначе связана с этой областью. Она любит решать сложные задачи, примеры, делать различные преобразования. Сейчас Мария участвует в турнире «Юных математиков». Несмотря на отличную учебу, она успевает заниматься вокалом, танцами, недавно окончила музыкальную и и модельную школы. Последняя очень сильно помогла Марии, ведь теперь она чувствует идеал женственности, красоты и грации, и знает к чему стремиться.

Все семь лет в музыкальной школе прошли за изучением музыкальной грамоты и вокала. У нее большое количество наград за участие в различных конкурсах по вокалу. Мария вдохновлена проектами БРСМ и мечтает скорее в них включиться.



Учащаяся 10-го класса Дарья Шиманович – постоянный участник районных и областных турниров по математике в составе гимназической команды, которая показывает неплохой результат. Поэтому неудивительно, что любимый школьный предмет Дарьи – математика. Помимо того, что Даша посещает курсы по математике и английскому, еще она занимается спортом, раньше увлекалась шахматами. По окончании школы Дарья собирается поступить в БГУИР на факультет электронной экономики и маркетинга.

В школе Даша активист, и поэтому БРСМ для нее – интересная и полезная организация, в проектах и акциях которой она принимает участие.



Учащийся 8-го класса Кирилл Липский – целеустремленный молодой человек. Среди учебных предметов ему сложно выделить что-то одно, поскольку хорошо со всем справляется. Любит спорт, занимается плаванием со 2-го класса, а еще собирает кубики Рубика. Стандартный кубик Рубика 3 на 3 он собирает за 25 секунд – это личный рекорд Кирилла, путь к которому длился целый год. Кроме этого, Кирилл – постоянный участник Гагаринских чтений, где выступает с научными докладами. Мечтает стать врачом, его бабушка всю жизнь проработала в медицинской сфере. БРСМ у Кирилла ассоциируется с добротой, волонтерством, добрыми и отзывчивыми людьми.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.